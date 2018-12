Volgens José Mourinho is het elftal van Manchester United nog ver verwijderd van zijn ideaalplaatje. De Portugese manager denkt dan ook dat zijn ploeg het zondag behoorlijk lastig zal krijgen in de topper tegen Liverpool.

"Mijn elftal is daar ver van verwijderd", antwoordde Mourinho tijdens de persconferentie op de vraag hoe ver United verwijderd is van zijn ideaalplaatje.

"We hebben twijfels over van alles", vervolgde hij. "Maar we gaan het doen met de spelers die beschikbaar zijn en met een team dat in staat is om voor de overwinning te vechten."

United staat momenteel zesde in de Premier League. De achterstand op koploper Liverpool bedraagt maar liefst zestien punten, dus een overwinning is zondag meer dan welkom voor de ploeg van Mourinho.

"Daar gaan we voor", aldus de coach. "Ik wil met een team spelen dat diezelfde ambitie heeft en vertrouwen uitstraalt. We weten dat we tegen de koploper spelen, maar wij hebben onze eigen kwaliteiten."

'Team samenstellen is als het bouwen van een huis'

Mourinho vergeleek ook de transferuitgaven van United met Liverpool. 'The Reds' haalden afgelopen zomer onder anderen Alisson, Naby Keïta en Fabinho voor miljoenenbedragen, terwijl 'The Red Devils' enkel Fred en Diogo Dalot aantrokken.

"In het voetbal gaat het om meer dan geld uitgeven en het elftal versterken", zei Mourinho. "Een team samenstellen kun je vergelijken met het bouwen van een huis."

"Het gaat niet alleen om het kopen van nieuwe meubelen, maar je moet ook veel werk doen aan een huis. Pas als het huis eenmaal af is, ga je de best mogelijke meubelen kopen. En dan ben je pas klaar om in een prachtig huis te gaan wonen."

De topper tussen Liverpool en Manchester United begint zondag op Anfield om 17.00 uur.

