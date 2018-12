Liverpool-trainer Jürgen Klopp verwacht dat zijn ploeg zondag een zware kluif gaat hebben aan Manchester United, ook al hebben 'The Reds' in de Premier League een straatlengte voorsprong op de ploeg van coach José Mourinho.

"Natuurlijk ben ik op de hoogte van alle kritiek op United, maar bij een analyse van die ploeg zie ik eigenlijk alleen maar kwaliteit", zei Klopp vrijdag op zijn persconferentie. "We beoordelen United niet op het aantal punten dat ze hebben, want dat is niet relevant."

"United heeft snelheid, fysieke kracht en technische kwaliteiten in het elftal, en ondertussen hebben ze ook doelman David de Gea nog steeds in de gelederen. Kortom: United heeft heel veel kwaliteit in huis, en daar moeten we ons op voorbereiden."

Liverpool leed in de eerste zestien Premier League-duels nog geen enkele nederlaag en staat dan ook bovenaan met 42 punten, één meer dan Manchester City. United daarentegen kende een dramatische seizoensstart en bezet met 26 punten de zevende plek.

'Duels tussen Liverpool en United altijd intens'

Volgens Klopp doet de huidige stand op de ranglijst niets af aan de waarde van het affiche. De Duitser vindt het zelfs speciaal dat hij deel uitmaakt van de kraker tussen United en Liverpool.

"Toen ik jaren geleden nog in Duitsland bij Borussia Dortmund werkte, deed ik er alles aan om de wedstrijden tussen Liverpool en Manchester United te kijken", zei Klopp. "Duels tussen deze twee ploegen zijn vaak intens en het is altijd spannend."

"Sir Alex Ferguson heeft weleens gezegd dat dit de Britse El Clásico was. Als dat zo is, dan ben ik gezegend, want ik was ook al onderdeel van de Duitse El Clásico (Bayern München-Borussia Dortmund, red.). Liverpool-Manchester United is historisch gezien echt een grote wedstrijd."

De topper tussen Liverpool en Manchester United begint zondag om 17.00 uur op Anfield. Nummer twee Manchester City komt zaterdag al om 13.30 uur in actie tegen Everton in het Etihad Stadium.

