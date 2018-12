Daniel Schwaab is zaterdag tegen Heracles Almelo weer inzetbaar voor PSV. De Duitse verdediger heeft de training hervat nadat hij een kleine week afwezig was wegens privéredenen.

Schwaab miste daardoor de competitiewedstrijd tegen Excelsior (6-0-zege) en het Champions League-duel met Internazionale (1-1). "Daniel is de afgelopen periode bij zijn familie in Duitsland geweest. Inmiddels is hij weer vol in training", zei PSV-trainer Mark van Bommel vrijdag op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Heracles.

Schwaab is dit seizoen een vaste basisspeler bij koploper PSV, dat in de Eredivisie veertien van de vijftien wedstrijden wist te winnen. Tegen Excelsior en Inter werd hij vervangen door Trent Sainsbury.

De Tsjech Michal Sadílek (19) maakte tegen Excelsior zijn debuut voor PSV en mocht ook tegen Inter invallen. "Ik heb hem vorig jaar aanvoerder gemaakt bij PSV onder 19. Hij was de drijvende kracht, hij snapt het voetbal en de manier waarop wij willen spelen", aldus Van Bommel.

"Michal traint op een manier waarmee hij zijn kans verdient. Hij brengt overal hetzelfde, bij welk team hij ook speelt. Dat is een groot compliment aan die jongen. Daarom heb ik hem laten invallen. Hij is een voorbeeld voor iedereen bij de jeugd."

Van Bommel vindt Heracles goede ploeg

Heracles is de huidige nummer vijf van de Eredivisie. De ploeg uit Almelo begon sterk aan het seizoen, maar van de laatste vijf wedstrijden gingen er vier verloren.

Toch is Van Bommel op zijn hoede voor de tegenstander. "Ze hebben thuis alleen van Feyenoord verloren. Dat zegt veel over de kwaliteiten van het team en daar zijn mijn spelers van op de hoogte."

"Als je naar de begroting van Heracles kijkt, dan presteren zijn bovenmatig", complimenteert Van Bommel de tegenstander. "Het is een goede ploeg."

Wormuth kiest voor Sada

Heracles-trainer Frank Wormuth kruipt in de underdogrol. "Ik heb het al eerder verteld, toen we tegen Ajax en Feyenoord speelden. Deze drie clubs zitten in een aparte competitie", zegt de Duitse coach tegen Tubantia. "Vooral PSV, omdat ze bovenaan staan. Maar we gaan ons best doen morgen."

Tegen PSV stelt Wormuth de Duitse verdediger Stephen Sama (25) op in plaats van Dario van den Buijs (23). "Stephen past meer tegen PSV en we willen Dario ook beschermen", zegt Wormuth. "Dario heeft een mindere fase, wat normaal is voor een jonge speler. Het is niet goed om hem zo veel verantwoordelijkheid te geven.”

PSV begint aan de zestiende speelronde met een voorsprong van twee punten op Ajax en zeven op Feyenoord en mist alleen de langdurig geblesseerde Ryan Thomas. Heracles moet het zonder Jeff Hardeveld, Robin Pröpper en Sebastian Jakubiak stellen.

Heracles Almelo-PSV begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

