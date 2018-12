Robin van Persie kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard waarschijnlijk zijn rentree maken bij Feyenoord. Voor Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra komt het duel met de Limburgers te vroeg.

De 35-jarige Van Persie, die zondag niet fit genoeg was om in actie te komen tegen FC Emmen (1-4-zege), heeft vrijdag de groepstraining hervat. Drie dagen voor het duel in Emmen speelde de aanvaller nog 69 minuten mee in de gewonnen thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1).

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft goede hoop dat hij Van Persie op kan stellen tegen Fortuna. "Als hij eerder klaar was geweest, dan hadden we hem eerder bij de groep gehaald. Hij heeft donderdag individueel getraind en ik denk dat hij zondag wel inzetbaar is", zei de coach vrijdag op zijn persconferentie.

Het meespelen van Van Persie zou een belangrijke opsteker zijn voor Van Bronckhorst, die tegen Fortuna sowieso niet kan beschikken over Jörgensen. De Deense spits viel begin december in de gewonnen topper tegen PSV (2-1) uit met een hamstringblessure.

Ook Toornstra ontbreekt zondag in De Kuip. De 29-jarige middenvelder kampt met een breukje in zijn duim en heeft bovendien lichte hamstringklachten. Eric Botteghin en Jeremiah St. Juste komen dit kalenderjaar sowieso niet meer in actie.

Feyenoord kan zesde Eredivisie-zege op rij boeken

Van Bronckhorst was op zijn persconferentie lovend over Orkun Kökcü, die zondag tegen Emmen de hele tweede helft in het veld stond. Hij luisterde zijn Eredivisie-debuut in de 77e minuut op met een doelpunt.

"Als je op zo'n leeftijd al zó kunt spelen, dan zegt dat wat over je talent", aldus Van Bronckhorst. "Het geeft mij een goed gevoel dat hij dat ook in wedstrijden laat zien. We moeten Kökcü nu helpen om dit niveau vast te houden."

De wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard, dat op een verdienstelijke tiende plek staat, begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Bij winst boekt Feyenoord al de zesde competitiezege op rij.

De ploeg van Van Bronckhorst staat op de derde plek in de Eredivisie met een achterstand van zeven punten op koploper PSV, dat zaterdagavond op bezoek gaat bij Heracles Almelo. Nummer twee Ajax heeft vijf punten meer dan Feyenoord en speelt zondag thuis tegen De Graafschap.

