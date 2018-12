Arjen Robben moet ook de laatste wedstrijden van Bayern München in dit kalenderjaar aan zich voorbij laten gaan. De 34-jarige aanvaller kampt al enige tijd met een spierblessure.

Robben miste al de competitieduels met Werder Bremen en 1. FC Nürnberg en de Champions League-ontmoeting met Ajax. Hij komt later deze maand ook niet in actie tegen Hannover 96, RB Leipzig en Eintracht Frankfurt.

"Hij speelt dit jaar niet meer. Hij heeft nog steeds een spierblessure. We bouwen het nu zo op dat hij op 4 januari weer kan aansluiten", zei Bayern-coach Niko Kovac vrijdag op een persconferentie.

Robben heeft een blessure aan zijn bovenbeen en liep die kwetsuur eind vorige maand op in de uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League.

Robben na dit seizoen weg bij Bayern

Begin deze maand maakte Robben bekend dat hij na tien jaar vertrekt bij Bayern. De 96-voudig international van Oranje liet daarbij weten dat hij alle opties openhoudt voor volgend seizoen.

PSV hoopt op een terugkeer van de aanvaller die van 2002 tot 2004 in Eindhoven speelde. "Er is contact geweest. Via Mark van Bommel, die met Arjen heeft gevoetbald, is hem een berichtje gestuurd", zei PSV-directeur Toon Gerbrands donderdag bij Omroep Brabant.

Zonder Robben speelde Bayern woensdag in een spectaculair duel met 3-3 gelijk tegen Ajax, waardoor de 'Rekordmeister' als groepswinnaar in de koker gaat bij de loting voor de achtste finales van de Champions League.

In de competitie gaat het iets minder met de ploeg van trainer Kovac. Bayern pakte 27 punten in veertien speelronden en is daarmee de nummer drie van de Bundesliga. Het gat met koploper Borussia Dortmund is negen punten.

