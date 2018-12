Trainer Gennaro Gattuso is na de pijnlijke uitschakeling van AC Milan in de groepsfase van de Europa League diep door het stof gegaan. De 'Rossoneri' hadden donderdagavond aan een kleine nederlaag tegen Olympiakos genoeg gehad voor overwintering, maar in Piraeus werd met 3-1 verloren.

"Ik ben niet op zoek naar excuses, want het is terecht dat we zijn uitgeschakeld", zei Gattuso op zijn persconferentie na afloop. "Olympiakos was gretiger en energieker. Ik wil me bij alle fans van AC Milan verontschuldigen voor het feit dat we onze doelstelling niet hebben gehaald."

Bij rust was er nog weinig aan de hand voor Milan, maar Olympiakos sloeg in de eerste 25 minuten van de tweede helft twee keer toe. Cristían Zapata tekende vlak na de 2-0 nog wel voor de aansluitingstreffer, maar Kostas Fortounis bezegelde het lot van Milan door tien minuten voor tijd een strafschop te benutten.

Gattuso begreep niks van de door scheidsrechter Benoît Bastien gegeven penalty - aanvoerder Ignazio Abata hield zijn tegenstander licht vast bij een corner - maar ook daar wilde de coach zich niet achter verschuilen.

"De strafschop was onterecht en we hadden nog wel meer beslissingen die in ons nadeel uitvielen, maar ik geloof niet in een samenzwering. We moeten naar onszelf kijken. We hadden vaker moeten scoren en onze tegenstander meer moeten testen, maar in plaats daarvan maakten we telkens dezelfde fouten."

Fans van Olympiakos bestormden het veld na het laatste fluitsignaal

'Ik heb het verpest met mijn wissel'

Gattuso was niet alleen kritisch op zijn spelers, maar ook op zichzelf. De coach baarde opzien door aanvaller Patrick Cutrone een kwartier voor tijd uit het veld te halen voor middenvelder Diego Laxalt.

"Ik heb het verpest met die wissel en daar neem ik alle verantwoordelijkheid voor", aldus Gattuso, die niet vindt dat Milan zich mag verschuilen achter de lastige omstandigheden in Griekenland, waar Olympiakos volop gesteund werd door het thuispubliek.

"De geweldige atmosfeer in Griekenland is niks nieuws. De aanhang van Olympiakos is de twaalfde man, maar de supporters speelden niet. Ik wist dat Olympiakos een lastige tegenstander zou zijn voor ons en wij hadden de pech dat we hier moesten spelen voor overwintering. We waren uiteindelijk te naiëf."

Door de overwinning op Milan eindigde Olympiakos net als de Italianen op tien punten, maar op basis van doelsaldo - het onderling resultaat is gelijk - gaan de Grieken door. Real Betis gaat na de remise tegen F91 Dudelange (0-0) als groepswinnaar naar de knock-outfase.

Eindstand groep F 1. Real Betis - 12 (7-2)

2. Olympiakos - 10 (11-6)

3. AC Milan - 10 (12-9)

4. F91 Dudelange - 1 (3-16)

