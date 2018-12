Erwin Koeman is niet langer interim-trainer van Fenerbahçe. De Turkse topclub heeft vrijdag Ersun Yanal aangesteld als vervanger van de voormalige international.

Vooralsnog is onduidelijk wat dat betekent voor Koeman. De broer van Oranje-bondscoach Ronald Koeman was tijdelijk hoofdtrainer sinds het ontslag van Phillip Cocu eind oktober.

Sindsdien was er al onduidelijkheid over de toekomst van Koeman. Zelf zei hij te verwachten dat hij snel zou worden opgevolgd, maar Fenerbahçe-directeur Damien Comolli liet eerder deze maand juist weten dat de Nederlander voorlopig zou aanblijven.

De 56-jarige Yanal, die voor anderhalf jaar tekent, had Fenerbahçe in het seizoen 2013/2014 al eens onder zijn hoede. In dat jaar werd de club voor de negentiende en voorlopig laatste keer kampioen van Turkije. De laatste jaren was Yanal trainer van Trabzonspor. Sinds oktober vorig jaar zat hij zonder club.

Fenerbahçe kent een dramatisch seizoen. De topclub staat slechts voorlaatste in de Turkse competitie. In de Europa League slaagde Koeman er daarentegen in te overwinteren.

Drie overwinningen onder Koeman

Onder de 57-jarige Koeman won Fenerbahçe drie keer, werd er drie keer gelijkgespeeld en ook drie keer verloren. Donderdag was het Slowaakse Spartak Trnava met 1-0 te sterk, maar de Turken waren al zeker van de knock-outfase.

Koeman was eerder in zijn loopbaan trainer van RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht en FC Eindhoven. Verder was hij bij Southampton en Everton de assistent van zijn broer Ronald.

Tussen 2008 en 2010 fungeerde de oud-speler van onder meer FC Groningen en PSV bovendien als bondscoach van Hongarije.

