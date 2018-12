PSV belegt tijdens de winterstop een trainingskamp in Qatar. De koploper van de Eredivisie verblijft van 4 tot en met 12 januari in Doha.

De ploeg van trainer Mark van Bommel zal in de Qatarese hoofdstad naast trainingen ook een oefenduel afwerken. De tegenstander is nog niet bekend. PSV is de laatste club uit de traditionele top drie die bekendmaakt tijdens de winterstop op trainingskamp te gaan.

Vorige maand bevestigde Feyenoord van 8 tot en met 13 januari in Marbella te verblijven. Vorig jaar verbleef de Rotterdamse ploeg tijdens de winterstop ook in deze Spaanse badplaats.

Eerder liet Ajax al weten af te reizen naar de Verenigde Staten, waar wordt deelgenomen aan de Florida Cup. De Amsterdammers, die meer bekendheid willen verwerven in de VS, verblijven van 5 tot en met 12 januari in Orlando.

In de Eredivisie gaat regerend landskampioen PSV na vijftien wedstrijden aan kop met 42 punten, voor Ajax (40) en Feyenoord (35). Er zijn nog twee speelronden te gaan tot de winterstop. Na de winter is Ajax als enige Nederlandse club nog Europees actief.

