AC Milan en Besiktas zijn verrassend uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. De Italianen gingen donderdag onderuit bij Olympiakos Piraeus (3-1), de Turkse club werd op eigen veld met 0-1 verslagen door Malmö FF. Marcel Keizer boekte opnieuw een zege met het al geplaatste Sporting CP.

AC Milan had met tien punten uit vijf duels een plaats in de knock-outfase binnen handbereik en kon zich zelfs een kleine nederlaag veroorloven.

Een uur lang ging het goed met de Italianen, maar daarna sloeg Olympiakos toe via een goal van Pape Abou Cisse in de zestigste minuut en een eigen doelpunt van Cristían Zapata in de zeventigste minuut.

De nummer vier van de Serie A leek nog de ontsnappen toen Zapata een minuut later ook in het juiste goal scoorde. Een benutte penalty van Kostas Fortounis maakte uiteindelijk echter toch een einde aan het Europese avontuur van de zevenvoudig winnaar van de Europa Cup I/Champions League.

Real Betis eindigt als winnaar in groep F, al kwamen de Spanjaarden niet verder dan 0-0 uit bij Dudelange. De al uitgeschakelde thuisploeg zorgde daarmee voor het eerste punt ooit voor een Luxemburgse club in de Europa League.

Besiktas zonder Lens en Babel onderuit

Besiktas trad aan zonder de geblesseerde Nederlanders Ryan Babel en Jeremain Lens. Die laatste had zijn ploeg in de vorige speelronde nog in de race gehouden met twee goals en een assist tegen Sarpsborg (2-3).

De Turken hadden daardoor aan een puntje tegen Malmö genoeg om te overwinteren, maar aan die op papier niet al te lastige opdracht werd niet voldaan. Marcus Antonsson maakte vijf minuten na rust de winnende goal.

Besiktas beëindigde de wedstrijd met tien man na een directe rode kaart voor Ricardo Quaresma. Toch kwam het in ondertal nog heel dicht bij de gelijkmaker. In blessuretijd raakte invaller Cyle Larin de lat.

Samen met Malmö gaat KRC Genk naar de volgende ronde. De Belgen eindigden bovenaan in groep I dankzij een eenvoudige 4-0-thuiszege op Sarpsborg.

Deze clubs overwinteren in de Europa League: Groep A: Bayer Leverkusen, FC Zürich

Groep B: Red Bull Salzburg, Celtic

Groep C: Zenit Sint-Petersburg, Slavia Praag

Groep D: Dinamo Zagreb, Fenerbahçe

Groep E: Arsenal, Sporting CP

Groep F: Real Betis, Olympiakos

Groep G: Villarreal, Rapid Wien

Groep H: Eintracht Frankfurt, Lazio

Groep I: KRC Genk, Malmö FF

Groep J: Sevilla, Krasnodar

Groep K: Dynamo Kiev, Stade Rennes

Groep L: Chelsea, BATE Borisov

Afvallers uit Champions League: Club Brugge, Internazionale, Napoli, Galatasaray, Benfica, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen, Valencia

Keizer wint ook vijfde duel met Sporting

Keizer won ook zijn vijfde duel met Sporting CP. Voor eigen publiek werd Vorskla Poltava door de ploeg van de Nederlandse trainer met 3-0 verslagen.

Fredy Montero en Miguel Luís scoorden voor Sporting, dat al zeker was van een plaats in de volgende ronde. Ardin Dallku passeerde zijn eigen doelman. Bas Dost maakte geen deel uit van de selectie. Sporting eindigde als tweede in poule E, achter Arsenal dat Qarabag FK de baas bleef (1-0).

Erwin Koeman was in groep D met het kwakkelende Fenerbahçe ook al zeker van de volgende ronde, al werd de uitwedstrijd tegen Spartak Trnava met 1-0 verloren. Een andere Nederlandse trainer, Rini Coolen, pakte met Rosenborg zijn eerste en enige puntje in groep B. De 1-1 tegen RB Leipzig zorgt er wel voor dat de Duitsers zijn uitgeschakeld en dat Celtic met RB Salzburg door mag naar de volgende ronde.

Promes groepswinnaar met Sevilla

Sevilla greep de laatste groepswedstrijd wel aan om overwintering veilig te stellen. Met Promes in de basis werd FC Krasnodar in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuan met 3-0 verslagen.

De Fransman Wissam Ben Yedder zette de Spanjaarden binnen tien minuten op een 2-0-voorsprong. De Argentijn Ever Banega maakte er in de tweede helft vanaf de stip 3-0 van. Promes speelde bij de thuisclub de hele wedstrijd mee.

Omdat Standard Luik in Turkije niet wist te winnen van het nog puntloze Akhisar Belediyespor (0-0), overwintert Krasnodar als nummer twee van groep J ook in de Europa League.

Marseille druipt af met één punt in groepsfase

Voor Kevin Strootman ging het toernooi met Olympique Marseille als een nachtkaars uit. De verliezend finalist van afgelopen seizoen eindigde door een 1-3-thuisnederlaag tegen Apollon Limassol roemloos onderaan in groep H, met één puntje uit zes duels.

In dezelfde poule waren Eintracht Frankfurt en Lazio al zeker van een plaats bij de laatste zestien. De Duitsers sloten de groepsfase in stijl af door, met Jetro Willems in de basis, het onderlinge duel in Italië met 1-2 te winnen. Frankfurt had ook de vijf eerdere duels gewonnen.

In groep L had MOL Vidi niet genoeg aan een knap gelijkspel (2-2) thuis tegen Chelsea. De Hongaren eindigen achter de Londenaren en BATE Borisov (1-3-zege op PAOK Saloniki) als derde. Rapid Wien won in groep G met 1-0 van Rangers en voegde zich samen met Villarreal bij de laatste 32.

