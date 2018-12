PSV heeft Arjen Robben benaderd voor een terugkeer in Eindhoven. De vleugelspeler van Bayern München is komende zomer transfervrij, maar weet nog niet of hij zijn loopbaan vervolgt.

"Er is contact geweest. Via Mark (van Bommel, red.), die met Arjen heeft gevoetbald, is hem een berichtje gestuurd", vertelde Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, donderdag bij Omroep Brabant.

Het is niet bekend hoe Robben op het bericht van de PSV-trainer reageerde. "Het is natuurlijk aan Arjen zelf om die behoorlijke afweging te maken", zei Gerbrands over de keuze van de 34-jarige Robben, die van 2002 tot 2004 bij PSV speelde en toen Van Bommel als ploeggenoot had. Ook bij Bayern en bij Oranje speelden ze samen.

Begin deze maand maakte Robben bekend dat hij Bayern na tien jaar gaat verlaten. Hij gaf al aan dat het voor hem geen optie is om zijn carrière in China of het Midden-Oosten te vervolgen, maar verder houdt hij alle opties open.

Dinsdag vertelde hij bij de NOS dat hij al gepolst is door meerdere clubs, zonder te zeggen om welke clubs het gaat. "Er zijn al twee, drie dingen voorbijgekomen", zei hij. "Ik neem er de tijd voor, overleg met mijn vrouw en familie."

'Een vervolgstap kan ook stoppen zijn'

De 96-voudig international wordt naast aan PSV aan FC Groningen gelinkt, omdat hij daar de jeugdopleiding doorliep en in 2000 als zestienjarige debuteerde in de hoofdmacht. De supporters van de Groningers toonden afgelopen weekend een spandoek voor Robben waarmee ze hem vroegen zijn "hart te volgen".

Stoppen is ook een optie voor Robben, die vorig jaar al zijn interlandcarrière beëindigde. "Een vervolgstap kan ook stoppen zijn", zei hij. "Maar op het moment dat er iets voorbij komt waar ik echt 100 procent achter sta, waar ik echt nog een uitdaging in zie, dan zou ik het doen."

Momenteel is Robben herstellende van een bovenbeenblessure. Hij ontbrak daardoor woensdag bij Bayern in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax (3-3). Zaterdag speelt de 'Rekordmeister' in de Bundesliga uit tegen Hannover 96, mogelijk is Robben dan wel inzetbaar.