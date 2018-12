Fenerbahçe heeft donderdag het contract van Phillip Cocu ontbonden. De Nederlandse coach werd eind oktober al ontslagen door de Turkse topclub, maar de twee partijen moesten het nog eens worden over de voorwaarden.

"We willen Phillip Cocu bedanken voor zijn medewerking en positieve houding in het hele proces. We wensen hem het beste in het vervolg van zijn carrière", schrijft Fenerbahçe in een verklaring.

De 48-jarige Cocu tekende afgelopen zomer een driejarig contract bij de topclub uit Istanboel, maar hij stond door een reeks teleurstellende resultaten al vrij snel onder druk. Na vier maanden besloot 'Fener' de geplaagde coach te ontslaan.

Voor Cocu was Fenerbahçe zijn tweede klus als hoofdtrainer, nadat hij PSV vijf jaar lang onder zijn hoede had. Met de Eindhovenaren veroverde de voormalige assistent-bondscoach van Oranje drie landstitels.

Koeman voorlopig interim-trainer bij 'Fener'

Op dit moment staat Fenerbahçe onder leiding van interim-trainer Erwin Koeman, die als assistent van Cocu fungeerde. De Turkse club maakte vorige week bekend dat er voorlopig geen opvolger voor Koeman wordt aangesteld.

Aan de hand van Koeman leek Fenerbahçe de weg naar boven te hebben ingezet met twee zeges in de eerste drie wedstrijden, maar in de laatste vijf duels werd er maar één keer gewonnen.

De negentienvoudig landskampioen bezet momenteel de zeventiende en voorlaatste plek in de competitie met veertien punten. Hekkensluiter Çaykur Rizespor heeft drie punten minder.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Turkse competitie