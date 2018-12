Frenkie de Jong was woensdag niet tevreden over zijn spel in de afsluitende groepswedstrijd van Ajax in eigen huis tegen Bayern München in de Champions League (3-3). De middenvelder vindt dat hij beter kan dan wat hij heeft laten zien tegen de Duitse grootmacht.

"Ik was in de eerste helft niet goed en in de tweede helft niet goed genoeg. Ik was slordiger dan normaal en kwam niet naar voren", zei hij na afloop van de kraker in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA.

De Jong vertolkte een negatieve hoofdrol bij de 2-3 van Bayern. Hij leverde de bal zomaar in bij Thiago Alcantara, die ploeggenoot Kingsley Coman in staat stelde om doelman André Onana te passeren met een fraai gekruld schot.

"Dat was zeker mijn fout. Ik speelde de bal niet goed waardoor hij onderschept kon worden. Daarvoor kan ik enkel en alleen mezelf de schuld geven. Zoiets mag me niet gebeuren. Dat is zonde", baalde de Oranje-international.

De Jong vormde voor het eerst dit seizoen een middenveld met Daley Blind en Donny van de Beek en verhuisde door de aanwezigheid van eerstgenoemde en de afwezigheid van de gepasseerde Lasse Schöne van de linker- naar de rechterkant.

"We stonden in de eerste helft wat anders dan normaal. We waren wat minder zeker aan de bal. We hebben het na rust iets anders gedaan. Ik denk dat we tot aan de 1-1 heel goed speelden. Ik had toen ook het gevoel dat we er overheen zouden gaan."

'Groepswinst zat er wel degelijk in'

Ajax kwam na de rode kaarten van Maximilian Wöber en Thomas Müller nog wel op een 2-1-voorsprong, maar Bayern boog de achterstand in de laatste vijf minuten om in 2-3, waarna de 3-3 te laat viel om nog iets te forceren.

"We balen dat we door het gelijkspel geen groepswinnaar zijn geworden. Dat zat er wel degelijk in. We kunnen desondanks wel een klein beetje trots op onszelf zijn. Het is niet slecht om al twaalf Europese wedstrijden op rij ongeslagen te zijn."

Ajax wordt maandag bij de loting voor de achtste finales gekoppeld aan een nummer één van de andere poules, te weten Borussia Dortmund, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus.

Voor De Jong zou een tweeluik met Paris Saint-Germain saillant zijn, omdat De Telegraaf vorige week meldde dat de Fransen maar liefst 75 miljoen euro overhebben om de international van het Nederlands elftal naar Parijs te halen.

"Het is niet zo dat ik daar op hoop. We zien wel wat het gaat worden. Alle clubs die we kunnen treffen zijn sterk, maar als we spelen zoals we vandaag hebben gedaan en dan met name in de openingsfase van de tweede helft, maken we tegen iedereen kans."

