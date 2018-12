Ajax-trainer Erik ten Hag en aanvoerder Matthijs de Ligt zijn ondanks het mislopen van de groepswinst in de Champions League trots op hun ploeg. Ajax eindigde als tweede achter Bayern München door een 3-3-gelijkspel tegen de Duitsers.

Ajax knokte zich na een achterstand terug in de wedstrijd, dankzij twee treffers van Dusan Tadic. In de slotfase kwam Bayern echter op 2-3, waarna Ajax ook nog leek te verliezen. Nicolás Tagliafico bezorgde Ajax in blessuretijd echter een verdiend punt.

"Uiteindelijk hebben we twee punten verloren, want een paar minuten voor tijd stonden we nog met 2-1 voor", stelde Ten Hag tegen Ziggo Sport. "Helaas is het niet gelukt de zege over de streep te trekken, dat is doodzonde. Maar we kunnen wel stellen dat Ajax fantastisch heeft gespeeld. Niet alleen vanavond, maar deze hele Europese campagne."

De coach vond zijn ploeg met name voor rust slordig spelen, wat regelmatig tot balverlies leidde. "De tweede helft functioneerde het beter. Toen heb ik ook op voetballend vlak genoten van mijn ploeg. Daarvoor genoot ik al van onze drive en de wijze van druk zetten."

Ten Hag maalt er uiteindelijk niet om dat Ajax nu vermoedelijk een zwaardere opponent treft. "We moeten vooral van deze fouten leren. Maar we weten nu wel dat we ons kunnen meten met de absolute top. We gaan er vol voor en misschien zit er nog wat in."

'Trots dat we nul wedstrijden verliezen'

De Ligt was ondanks de remise eveneens trots op zichzelf en zijn medespelers. "Al overheerst op dit moment de teleurstelling", zei de verdediger bij Veronica.

"We hebben vol passie gespeeld en zijn goed van een achterstand teruggekomen", vond De Ligt. "Het is alleen jammer dat we de voorsprong zo weggeven. Vooral de 3-2 gaven we te gemakkelijk weg. Maar we hebben laten zien dat we het Bayern lastig kunnen maken."

De Ligt gaf toe dat Ajax liever eerste in de groep was geworden. "Nu zijn we tweede, maar we hebben nul wedstrijden verloren in de Champions League. We mogen zeker trots zijn."

Door de tweede plek in de groep stuit Ajax op Borussia Dortmund, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus. De loting is maandag om 12.00 uur.

