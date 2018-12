FC Groningen-trainer Danny Buijs kan de eerste wedstrijden na de winterstop geen beroep doen op Ritsu Doan. De aanvallende middenvelder is opgenomen in de selectie van Japan voor de strijd om de Azië Cup.

Het toernooi wordt van 5 januari tot en met 1 februari in de Verenigde Arabische Emiraten gehouden. Het trainingskamp van Japan begint op woensdag 26 december.

Groningen speelt in de eerste maand van 2019 wedstrijden tegen Heracles Almelo (thuis) en PSV (uit). De kans is aanwezig dat trainer Danny Buijs het ook in de uitwedstrijd tegen Willem II op 2 februari zonder zijn sterspeler moet stellen.

Doan werd vorig seizoen door Groningen gehuurd van Gamba Osaka, waarna de Eredivisionist hem afgelopen zomer definitief overnam. In de eerste vijftien competitieduels dit seizoen was de Japanner goed voor vier treffers.

Yoshida ook in Japanse selectie voor Azië Cup

De twintigjarige Doan wist bij Groningen tot dusver genoeg indruk te maken op bondscoach Hajime Moriyasu, want hij maakte in september zijn debuut voor Japan en heeft al vijf interlands op zijn naam staan.

Southampton-verdediger Maya Yoshida, die twee jaar voor VVV-Venlo speelde, mag ook naar de Azië Cup. Opmerkelijke afwezigen zijn aanvaller Shinji Okazaki (Leicester City) en Shinji Kagawa (Borussia Dortmund).

Japan neemt het in de groepsfase van de Azië Cup, die eens in de vier jaar wordt gespeeld, op tegen Turkmenistan, Oman en Oezbekistan. In 2015 trok Australië aan het langste eind door Zuid-Korea in de finale te verslaan.