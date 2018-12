Trainer Mark van Bommel en aanvoerder Luuk de Jong zijn overwegend trots op het Champions League-seizoen van PSV. De Eindhovenaren sloten het Europese avontuur dinsdag af met een 1-1-gelijkspel bij Internazionale.

Het betekende het tweede punt in groep B voor PSV, dat er met het resultaat voor zorgde dat Inter naast een ticket voor de knock-outfase greep en na de winterstop in de Europa League speelt.

"We zijn in onze wedstrijden vier keer op voorsprong gekomen en hebben zóveel mogelijkheden gehad waar we meer mee hadden kunnen doen. Het is een wereld van verschil als je ziet waar we zijn begonnen en waar we nu staan", zei Van Bommel in Milaan tegen Veronica.

"We hebben tegen topploegen gespeeld en kunnen ons met die ploegen meten. We hebben twee punten, maar dat doet niets af aan onze prestatie. We hebben met lef en durf gespeeld, ook vanavond, al is het niet zo dat we uitgespeelde kansen hebben gekregen."

Van Bommel vond dat zijn spelers het gelijkspel tegen Inter verdienden. "We hebben gevochten en in andere wedstrijden ook, dat was mooi om te zien. Je moet dan een beetje geluk hebben dat je onder de druk uit kunt komen. In andere duels hadden we dat niet."

De Jong: 'Moet ons een compliment geven'

Aanvoerder De Jong sprak woorden van gelijke strekking. "Als je ziet hoe we gespeeld hebben, moet ik ons een compliment geven. Natuurlijk hadden we meer punten willen halen, maar zo slecht was het niet. We kunnen dit meenemen naar de toekomst", zei hij.

"We hebben onze uitbraken gehad en zijn in de Champions League gegroeid als team. Het is geen schande om in deze groep uitgeschakeld te worden en het is toch mooi dat we ons met dit soort ploegen hebben kunnen meten."

PSV is ook al uitgeschakeld in de TOTO KNVB-beker en kan zich nu dus vol richten op de titelrace in de Eredivisie. De Eindhovenaren gaan zaterdag in de zestiende speelronde op bezoek bij Heracles Almelo.

