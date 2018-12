Yaya Touré is al na drie maanden vertrokken bij Olympiakos Piraeus. De 35-jarige Ivoriaan keerde in september na twaalf jaar terug bij de Griekse topclub, maar speelde sindsdien slechts 222 minuten in vijf wedstrijden.

"We hebben in goed overleg een einde aan onze samenwerking gemaakt", schrijft Olympiakos dinsdag op zijn site. "Yaya is en blijft een belangrijk onderdeel van de Olympiakos-familie. De deur staat altijd open voor hem."

Touré speelde in het seizoen 2005/2006 ook al bij Olympiakos, waarmee hij toen kampioen werd. De 97-voudig international van Ivoorkust werd drie maanden geleden dan ook groots onthaald bij zijn terugkeer in Piraeus, maar zijn tweede periode werd geen succes.

De middenvelder kwam transfervrij over van Manchester City, waarvoor hij acht seizoenen speelde. Vlak voor zijn vertrek uit Engeland beschuldigde hij City-manager Josep Guardiola van racisme, die dat op zijn beurt ontkende.

Naast Olympiakos en Manchester City speelde Touré voor KSK Beveren, Metallurg Donetsk, AS Monaco en FC Barcelona. Met Barcelona werd de viervoudig Afrikaans voetballer van het jaar twee keer kampioen en won hij de Champions League. Met City pakte hij drie keer de landstitel.

44-voudig landskampioen Olympiakos staat na dertien wedstrijden derde in de Griekse Super League, op acht punten van koploper PAOK Saloniki.