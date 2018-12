Manchester City-manager Josep Guardiola heeft Raheem Sterling geprezen voor de manier waarop de aanvaller omgaat met een incident van vermeend racisme afgelopen zaterdag tijdens de topper tegen Chelsea (2-0-nederlaag).

"Raheem heeft perfect gereageerd", zei Guardiola dinsdag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Hoffenheim van woensdag. "Hij heeft een verklaring geschreven waarin hij heel duidelijk was over zijn mening. Raheem is een ongelooflijk persoon en een ongelooflijk mens."

Sterling zou tijdens de wedstrijd op Stamford Bridge tussen Chelsea en Manchester City racistisch bejegend zijn door een aantal fans van de thuisploeg. Op beelden is te zien dat supporters van Chelsea in de richting van de vleugelspeler schreeuwen als hij een bal opraapt bij de achterlijn.

Sterling reageerde zondag via Instagram op het incident. Hij schreef onder meer dat Britse media racisme 'voeden' door met grote regelmaat anders over voetballers met een lichte huidskleur dan over spelers met een donkere huidskleur te berichten.

Chelsea heeft al vier fans een voorlopig stadionverbod gegeven en is een eigen onderzoek begonnen. Ook de politie van Londen onderzoekt de zaak.

Colin Wing (60) vertelde dinsdag aan de Daily Mail dat hij een van de Chelsea-supporters is die een stadionverbod hebben gekregen. De Engelsman stelde dat hij zich "diep schaamt" voor zijn gedrag en dat hij zijn excuses aan Sterling aan wil bieden, maar hij ontkent dat hij het woord 'black' (zwart) heeft gebruikt. Volgens Wing riep hij "Manc", een afkorting van Manchester.

'Racisme is overal, niet alleen in het voetbal'

Het incident op Stamford Bridge heeft ervoor gezorgd dat er in Engeland een nieuw debat over racisme in het voetbal is losgebarsten. Guardiola stelde dinsdag dat racisme een probleem is in de gehele maatschappij.

"Racisme is overal", zei de Spanjaard. "Mensen concentreren zich nu op het voetbal, maar jammer genoeg komt dit niet alleen voor in het voetbal. Kijk hoe we over de hele wereld omgaan met immigranten en vluchtelingen. We moeten vechten om iedereen een betere toekomst te geven. Niet alleen in Engeland, maar overal."

City-aanvaller Leroy Sané, die ook aanschoof bij het persmoment, noemde het "treurig dat dit soort incidenten nog steeds voorkomen".

"We staan aan de kant van Raheem. Hij is een sterk persoon en weet hoe hij hiermee om moet gaan. Hij is nog steeds gefocust op de wedstrijd van morgen en wil nog steeds goed voetballen."

