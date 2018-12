Jens Toornstra heeft een breuk in zijn duim en een lichte verrekking van zijn hamstring, maar Feyenoord verwacht dat de middenvelder snel weer terugkeert op het veld.

De 29-jarige Toornstra ondergaat deze week een operatie aan de duimbreuk die hij afgelopen zondag opliep in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Emmen (1-4), meldt Feyenoord dinsdag op zijn site.

De geboren Zuid-Hollander viel om een andere reden uit in dat duel. Hij werd vlak voor rust gewisseld wegens hamstringklachten. Uit onderzoek is gebleken dat het om een lichte verrekking gaat.

Feyenoord denkt dat trainer Giovanni van Bronckhorst ondanks de twee blessures snel weer een beroep kan doen op Toornstra, die dit seizoen in vijftien competitiewedstrijden goed was voor vier goals en één assist.

Verdediger Jeremiah St. Juste viel in Emmen uit met schouderklachten. Het is nog onduidelijk of hij komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap: 16.45 uur) inzetbaar is.

