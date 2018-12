Doelman André Onana lijkt inzetbaar in de Champions League-wedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegen Bayern München. Waarschijnlijk kunnen ook Donny van de Beek en Kasper Dolberg woensdag spelen.

Onana en Van de Beek vielen zaterdag geblesseerd uit in de Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle, die met 1-4 gewonnen werd. De Kameroense keeper had last van zijn hamstring en werd vervangen door Kostas Lamprou.

Van de Beek kampte met een bovenbeenblessure, terwijl Dolberg vanwege een kwetsuur helemaal niet in actie kwam in Zwolle.

Op de persconferentie van trainer Erik ten Hag schoof ook Onana aan. "Ik ben klaar om te spelen, maar ik ga zo nog trainen en daarna overleggen met de technische en de medische staf", vertelde Onana. Ten Hag zei vervolgens dat hij verwacht dat ook Van de Beek en Dolberg inzetbaar zijn.

Hakim Ziyech was al eerder hersteld van zijn hamstringblessure, al maakte hij zijn rentree nog niet. Tegen PEC zat de Marokkaanse international negentig minuten op de bank.

Robben niet inzetbaar bij Bayern

Bayern heeft wel de nodige personele problemen. Middenvelders Corentin Tolisso en James Rodríguez zijn al langer geblesseerd en ook Arjen Robben is vanwege een bovenbeenkwetsuur niet naar Amsterdam gereisd. Ten Hag vindt het jammer dat de 34-jarige buitenspeler woensdag niet op het veld staat.

"Het laatste decennium is Robben de blikvanger van het Nederlandse voetbal en dus was het mooi geweest voor het publiek om hem te zien spelen", zei de trainer van Ajax. "Robben is op leeftijd, maar nog steeds ontzettend goed. Het is ook voor mij spijtig, vanwege onze persoonlijke relatie."

Ten Hag beseft wel dat het ontbreken van Robben geen nadeel is voor Ajax, zeker gezien de twee goals van de voormalige Oranje-international twee weken geleden tegen Benfica (5-1), maar zo wil hij er niet naar kijken. "Het was voor ons een uitdaging geweest om goed te spelen tegen zo'n goede speler, en die wordt ons nu ontnomen."

Ajax en Bayern strijden om groepswinst

Zowel Ajax als Bayern is al zeker van overwintering in de Champions League. Bayern (dertien punten) heeft aan een punt genoeg om als groepswinnaar verder te gaan en dat geeft recht op een plek in pot 1 bij de loting voor de knock-outfase. Ajax (elf punten) moet winnen om de eerste plaats in de groep E veilig te stellen.

Ten Hag wil met Ajax als eerste eindigen, al weet hij dat dat geen garanties geeft. "Je hebt weliswaar de kans om de allersterkste ploegen te ontlopen als je eerste wordt, maar het is geen zekerheid. We willen ons testen tegen Bayern, de top van de wereld. We willen ons goede seizoen een vervolg geven", aldus de coach.

"Ook al is de uitganspositie anders dan de eerdere Europese wedstrijden, ik merk eigenlijk niet dat de beleving anders is dan de vorige elf wedstrijden."

Ajax tegen Bayern München begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

