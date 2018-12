Het Eredivisie-seizoen 2019/2020 begint al op vrijdag 2 augustus, zo heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt.

Een week later, op vrijdag 9 augustus, trapt de Keuken Kampioen Divisie af en de strijd om de Johan Cruijff Schaal is op zondag 28 juli.

Dit jaar was de Eredivisie-start ruim een week later. Op vrijdag 10 augustus won sc Heerenveen met 2-3 bij PEC Zwolle en op 4 augustus won Feyenoord de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV.

De KNVB kiest voor een vroege start omdat dat de prestaties van de Nederlandse clubs in de Europese voorrondes ten goede kan komen. "Deze ploegen zijn immers dan al eerder in het seizoen ingespeeld", liet manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB weten. "Ook moeten we rekening houden met het EK 2020."

'Het is vanuit supporterskant onwenselijk'

Bluyssen beseft dat de start van het seizoen in de vakantieperiode valt. "Dit is vanuit supporterskant onwenselijk, maar op basis van deze punten hebben we samen met de clubs toch besloten om vroeg te starten."

De finale van de KNVB-beker wordt op 19 april 2020 gespeeld. Het seizoen eindigt op 24 mei met de laatste play-offwedstrijden.

