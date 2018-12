Ajax kan woensdagavond als eerste Nederlandse club in 23 jaar groepswinnaar worden in de Champions League. Om dat te bewerkstelligen moeten de Amsterdammers, die al zeker zijn van een plek in de knock-outfase, in de Johan Cruijff ArenA winnen van Bayern München.

Het kwam twee keer eerder voor dat een Nederlandse club bovenaan eindigde in de poule en het betrof beide keren Ajax. De Amsterdammers mochten zich zowel in het seizoen 1994/1995 (Champions League-winst) als 1995/1996 (verliezend finalist) ongeslagen groepswinnaar noemen.

PSV kwam in het seizoen 2015/2016 twee punten tekort voor de groepswinst in een poule met VfL Wolfsburg, Manchester United en CSKA Moskou. De ploeg van toenmalig trainer Phillip Cocu ging destijds als nummer twee achter groepswinnaar Wolfsburg naar de achtste finales, waarin Atlético Madrid te sterk was.

Ajax kan niet alleen voor het eerst in 23 jaar de groepswinst pakken, maar ook na 1994 en 1995 voor de derde keer in de historie zonder nederlaag de groepsfase doorkomen. De Amsterdammers wonnen in groep E al van Benfica (1-0) en AEK Athene (3-0 en 0-2) en speelden de uitwedstrijden tegen Bayern en Benfica gelijk (beide 1-1).

De enige andere Nederlandse club die ooit ongeslagen de groepsfase van de Champions League overleefde, was Feyenoord in het seizoen 1999/2000. De Rotterdammers eindigden dankzij een overwinning en vijf remises als tweede in een poule met Rosenborg BK, Borussia Dortmund en Boavista FC.

Ajax kan ongeslagen reeks in Europa vervolgen

Ajax kan hoe dan ook met vertrouwen toeleven naar het treffen met Bayern, want de Amsterdammers zijn al elf Europese duels op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van augustus 2017, toen Rosenborg BK met 3-2 te sterk was voor de ploeg van toenmalig coach Marcel Keizer.

Als Ajax woensdag niet van Bayern verliest, dan blijven de Amsterdammers voor het eerst deze eeuw twaalf Europese wedstrijden op rij zonder nederlaag. De laatste keer dat Ajax daarin slaagde was tussen 1994 en 1996, toen de club een recordreeks van 21 ongeslagen duels neerzette.

De wedstrijd tussen Ajax en Bayern München begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

Bayern is net als Ajax al zeker van een plek bij de laatste zestien en heeft aan een gelijkspel genoeg om bovenaan te eindigen in groep E. De nummer één van de poule zit maandag bij de loting in pot 1 en ontloopt zo de andere groepswinnaars.

Stand in groep E 1. Bayern München - 13 (12-2)

2. Ajax - 11 (8-2)

3. Benfica - 4 (5-11)

4. AEK Athene - 0 (2-12)

