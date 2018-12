Jong Oranje is dinsdag bij de loting voor het EK 2021 in Slovenië en Hongarije gekoppeld aan Portugal. Noorwegen, Wit-Rusland, Cyprus en Gibraltar completeren groep 7.

De groepswedstrijden beginnen in maart 2019 en eindigen in oktober 2020. Als Nederland de groep wint, plaatst de ploeg zich direct voor het EK. De twee beste nummers twee spelen in november 2020 een play-off om het laatste ticket.

Gastlanden Slovenië en Hongarije zijn automatisch geplaatst voor het toernooi waar twaalf landen aan deelnemen.

Bondscoach Erwin van de Looi noemt Portugal de "blikvanger" in de poule van Oranje. "We kennen Portugal als een land met erg sterke jeugdteams. Zo wonnen ze het afgelopen EK 2018 voor spelers onder de 19 jaar in Finland", weet Van de Loot.

"Ik verwacht dan ook spannende wedstrijden tegen de Portugezen. De andere teams zijn wat minder bekend bij ons en die zullen we de komende tijd extra gaan bestuderen."

Komende zomer wordt in Italië ook het EK onder 21 gespeeld, maar daar wist Jong Oranje zich niet voor te plaatsen. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi liep in een poule met Engeland, Schotland, Oekraïne, Letland en Andorra een ticket mis.

De laatste keer dat Jong Oranje deelnam aan het EK was in 2013 in Israël, toen met spelers als Daley Blind, Stefan de Vrij, Kevin Strootman, Jeroen Zoet en Luuk de Jong de halve finale het eindstation was.

Van de Looi voerde al verjonging door

In de kwalificatie voor het EK 2021 moet Jong Oranje met spelers aantreden die op of na 1 januari 1998 geboren zijn. Van de Looi voerde de afgelopen maanden al - toen bleek dat het EK 2019 niet meer haalbaar was - verjonging door. AZ-spelers Guus Til (geboren in 1997) en Thomas Ouwejan (1996) werden niet meer geselecteerd.

Spelers als Dani de Wit (Ajax), Kaj Sierhuis (Ajax), Nathangelo Markelo (Everton), Tahith Chong (Manchester United) en Armando Obispo (PSV) werden al wel bij de selectie gevoegd.

Justin Kluivert (1999) droeg de laatste interlands de aanvoerdersband bij Jong Oranje. De aanvaller van AS Roma speelde al twee interlands voor het 'grote' Oranje. Ook Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt (1999) en Fulham-verdediger Timothy Fosu-Mensah (1998) mogen de komende twee jaar nog voor Jong Oranje uitkomen, terwijl ze al meerdere A-interlands speelden.

Het wedstrijdschema van de EK-kwalificatie wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. De Vijverberg in Doetinchem is het vaste stadion van Jong Oranje bij thuiswedstrijden.