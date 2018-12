Arjen Robben moet de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van woensdagavond definitief aan zich voorbij laten gaan. De geblesseerde aanvaller van Bayern München ontbreekt in de selectie van 'Der Rekordmeister'.

Robben liep twee weken geleden in het Champions League-duel met Benfica (5-1 winst) een blessure aan zijn bovenbeen op en miste daardoor de gewonnen competitieduels met Werder Bremen (1-2) en FC Nürnberg (3-0).

De 34-jarige aanvaller, die in vier van de eerste vijf groepswedstrijden van Bayern in het miljoenenbal meedeed, noemde het maandag al "zeer onwaarschijnlijk" dat hij fit genoeg zou zijn om tegen Ajax in actie komen.

Het kwam na zijn vertrek uit de Eredivisie (2004) slechts één keer voor dat Robben in Europees verband tegen een Nederlandse club speelde. Dat was in 2016, toen hij met Bayern zijn oude club PSV met 1-2 versloeg.

Groepswinst op het spel in Johan Cruijff ArenA

Naast Robben ontbreekt ook James Rodríguez in de selectie van Bayern. De Colombiaan is op de weg terug van een knieblessure. Corentin Tolisso is al langer uit de roulatie vanwege een gescheurde kruisband.

De wedstrijd tussen Ajax en Bayern begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

Beide clubs hebben zich al voor de knock-outfase geplaatst, maar in Amsterdam wordt nog wel gestreden om de groepswinst. Ajax is bij een zege zeker van de eerste plek in groep E, terwijl de Duitsers aan een gelijkspel genoeg hebben.

