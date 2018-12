Bart Ramselaar heeft nogmaals zijn onvrede uitgesproken over zijn huidige situatie bij PSV. De middenvelder komt amper aan spelen toe onder trainer Mark van Bommel en zinspeelt op een vertrek bij de Eindhovenaren.

"Ik ben zeker niet gelukkig op dit moment en dat straal ik misschien ook wel uit", zei Ramselaar maandagavond na het duel van Jong PSV met SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie (1-2) bij FOX Sports. "Het is een vervelende situatie waar snel verandering in moet komen."

De 22-jarige Ramselaar speelt sinds 2016 voor PSV en stond in zijn eerste twee seizoenen regelmatig in de basis, maar onder Van Bommel is dat helemaal anders. De oud-speler van FC Utrecht maakte dit seizoen tot dusver slechts 22 minuten in de Eredivisie en kwam in geen enkel Champions League-duel in actie.

Waar PSV maandag afreisde naar Milaan voor het duel met Internazionale in het miljoenenbal, speelde Ramselaar negentig minuten mee bij Jong PSV tegen Cambuur. Het was al zijn derde duel dit seizoen bij de beloften.

'In Italië zou ik toch niet spelen'

Hoewel de drievoudig Oranje-international op dit moment buiten de boot valt, probeert hij positief te blijven. "In Italië zou ik toch niet spelen en nu maak ik in ieder geval minuten. Maar het is natuurlijk wel een pijnlijke situatie", benadrukte Ramselaar, die niks wilde zeggen over een eventueel vertrek.

"Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik niet gelukkig ben op dit moment. Dat is niet leuk, maar ik moet ook niet bij de pakken neer gaan zitten. Door de duels met Jong PSV kan ik fitter worden en verder moet ik het op de trainingen laten zien."

PSV is al uitgeschakeld in Europa en hoopt het Champions League-avontuur dinsdagavond goed af te sluiten tegen Inter. De wedstrijd begint om 21.00 uur in Milaan. Ajax komt woensdagavond in actie tegen Bayern München.

