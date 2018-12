FC Barcelona ziet alsnog af van het plan om de competitiewedstrijd tegen Girona in januari in de Verenigde Staten te spelen. Dat werd maandag duidelijk tijdens een bestuursvergadering van de Spaanse topclub.

In september sloot La Liga een voorlopig contract af met sport- en mediamultinational Relevent om jaarlijks wedstrijden op Amerikaans grondgebied te laten spelen. Barcelona-Girona zou op 26 januari in Miami de primeur zijn.

De Spaanse voetbalbond RFEF sprak zich eerder al tegen de plannen uit, net als belangenorganisaties van voetballers. Bovendien tekende Real Madrid protest aan wegens competitievervalsing en ook wereldvoetbalbond FIFA liet zich er bijzonder kritisch over uit.

"FC Barcelona was en is bereid om een wedstrijd in Miami te spelen", meldt de clubleiding van Barcelona maandag na de vergadering.

"En wij waren akkoord dat de winst van die wedstrijd verdeeld zou worden tussen alle Spaanse clubs die uitkomen op het hoogste en een na hoogste niveau. Zolang alle betrokken partijen niet op één lijn zitten, kan dit project niet floreren."

Plan zou LaLiga miljoenen opleveren

Het spelen van een aantal Primera División-wedstrijden in Noord-Amerika zou LaLiga 200 miljoen euro opleveren. Het doel van de organisatie is om per seizoen één duel op Amerikaanse bodem af te werken.

Eind november sleepte LaLiga de RFEF nog voor de rechter om de plannen door te kunnen zetten. De organisatie vindt het vooral raar dat de strijd om de Spaanse supercup, die door de RFEF wordt georganiseerd, dit jaar wel buiten Spanje werd afgewerkt.

Barcelona en Sevilla troffen elkaar in augustus namelijk in het Marokkaanse Tanger in een wedstrijd die in 2-1 voor de Catalanen eindigde.

