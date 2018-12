SC Cambuur heeft maandag een belangrijke zege geboekt op Jong PSV: 1-2. De ploeg uit Leeuwarden vindt daardoor aansluiting met de subtop in de Keuken Kampioen Divisie. Telstar was met 0-2 te sterk voor Jong AZ.

Cambuur had in Eindhoven het beste van het spel tegen het beloftenteam van PSV en kwam binnen een kwartier op voorsprong dankzij Kevin Schindler. Nog in de eerste helft maakte Cody Gakpo gelijk.

Vrij snel in de tweede helft moest Jong PSV verder met tien man nadat Bertalan Kun zijn tweede gele kaart kreeg. Cambuur drong aan en dat leidde in de 84e minuut tot de winnende treffer, toen Robin Maulun een strafschop benutte.

De ploeg van trainer René Hake kwam door de overwinning op 25 punten uit zeventien duels, waarmee het de bovenste ploegen weer in zicht heeft. Zo is het gat met nummer zes Roda JC nog drie punten. Jong PSV is met 26 punten de nummer acht.

Telstar versloeg Jong AZ door twee goals van Terell Ondaan. De club uit Velsen-Zuid klom daardoor van de zestiende naar de dertiende plek. De beloftenploeg van AZ blijft voorlaatste.

