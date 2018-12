Paris Saint-Germain-coach Thomas Tuchel denkt dat zijn spelers dinsdag op bezoek bij Rode Ster Belgrado boven zichzelf uit moeten stijgen om een plek in de knock-outfase van de Champions League veilig te stellen.

PSG bezet voorafgaand aan het laatste groepsduel de tweede plek in groep C, maar de verschillen zijn klein. Napoli leidt met negen punten, voor de Parijzenaars (8), Liverpool (6) en Rode Ster (4).

"Ik praat er niet te veel over met mijn spelers. Het is een eenvoudige en ingewikkelde situatie tegelijkertijd. We weten dat we bij een overwinning door zijn en bij een gelijkspel zijn we van anderen afhankelijk", aldus Tuchel.

"We moeten daar niet te veel over nadenken en gefocust blijven op een overwinning. Misschien denk ik er morgenvroeg alleen over na als ik wat tactische veranderingen aanbreng. Voor nu weten we alleen dat we onszelf moeten overtreffen."

PSG viel in 2011 in handen van de Qatarees Nasser Al-Khelaifi en heeft sindsdien als grote doel het winnen van de Champions League. Sindsdien kwam de Franse topclub echter nog niet verder dan de kwartfinales van het miljoenenbal.

Neymar waarschijnlijk weer beschikbaar

Sterspeler Neymar moest afgelopen weekend het competitieduel met Strasbourg missen door een lichte blessure, maar is in de jacht op overwintering zeer waarschijnlijk weer beschikbaar voor Tuchel.

"Hij heeft de afgelopen dagen individueel werk gedaan en traint vandaag weer met de groep. We zullen zien hoe hij zich voelt, maar hij zal waarschijnlijk spelen. Hetzelfde geldt overigens voor Eric Maxim Choupo-Moting", aldus Tuchel.

"Het is een grote uitdaging om in Belgrado te winnen en we weten dat het niet makkelijk wordt. We denken er niet te veel over na wat Napoli en Liverpool hier eerder hebben gedaan en hebben het zelf in de hand."

Rode Ster hield in eigen huis zowel Napoli (0-0) als Liverpool (2-0) van winst af. De wedstrijd tussen PSG en de Serviërs in Parijs eindigde in 6-1. Rode Ster-PSG begint dinsdag om 21.00 uur.

Stand in groep C 1. Napoli 5-9 (7-4)

2. PSG 5-8 (13-8)

3. Liverpool 5-6 (8-7)

4. Rode Ster Belgrado 5-4 (4-13)

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk het programma en de standen in de Champions League