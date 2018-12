Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft er spijt van dat hij zondag terugkwam op zijn beslissing om verdediger Jerold Promes van VVV-Venlo een rode kaart te geven voor een harde overtreding op FC Groningen-sterspeler Ritsu Doan.

Gözübüyük stuurde Promes in Venlo aanvankelijk van het veld nadat hij Doan bij de zijlijn hard onderuit had gehaald, maar werd door de VAR aangeraden om de beelden nog eens te bekijken. Uiteindelijk bestrafte hij Promes met 'slechts' geel.

"Balen, gewoon enorm balen. Ik zat gewoon goed in eerste instantie met de rode kaart. Stom", zegt Gözübüyük maandag tegen VI. "Ik ben gaan twijfelen, terwijl ik overtuigd was van rood. Dit is een kant van het VAR-systeem die we niet moeten willen."

Het terugdraaien van de rode kaart kwam Gözübüyük op kritiek te staan van onder anderen FC Groningen-coach Danny Buijs, die vooral niet te spreken was over de manier waarop de arbiter dat deed.

"Als je fouten maakt, geef dat dan gewoon toe, maar ga niet met zo'n arrogante uitstraling over het veld lopen alsof je de koning bent. Daar erger ik me kapot aan", zei Buijs.

'VAR had mij nooit mogen roepen'

Gözübüyük, die niet ingaat op de teksten van Buijs, vindt dat zowel hij als videoarbiter Siemen Mulder schuldig is. "Feit is dat de VAR mij nooit had mogen roepen voor dit geval. De VAR moet ingrijpen als iets 100 procent niet goed is en dat is hier niet zo", zegt hij.

"Maar ik schuif de schuld niet af, ik neem uiteindelijk de beslissing. Als je als scheidsrechter geroepen wordt, moet je gaan kijken. Op het moment dat je geroepen wordt, weet je dat er twijfel is."

De 33-jarige Gözübüyük hoopt dat er lering wordt getrokken uit het incident. "De VAR is mijns inziens voor andere dingen. Overtredingen die achter je rug gebeuren. De handsbal van Diego Maradona, het bedrog van Thierry Henry, de schwalbe laatst in de Champions League bij Manchester City: dan help je een scheidsrechter", aldus de Haarlemmer.

"In zaken waar interpretatie een rol speelt, moet je het aan de scheidsrechter laten. Ik denk dat het er tijdens de evaluatie in de winterstop best pittig aan toe zal gaan straks. Met als doel om ervan te leren en beter te worden."

De wedstrijd tussen VVV en Groningen eindigde in 0-0. Voor de Venlonaren betekende het dat ze nu vier duels achtereen zonder zege zijn. De ploeg van Buijs verliet door het punt de degradatieplaatsen.

