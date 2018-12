Chelsea heeft vier supporters voorlopig verboden om wedstrijden bij te wonen. De Londense topclub is in afwachting van verder onderzoek naar beschuldigingen over het racistische gedrag van supporters tegenover Manchester City-aanvaller Raheem Sterling.

Sterling zou zaterdag tijdens de topper Chelsea-City racistisch bejegend zijn door een aantal fans van de thuisploeg. Op beelden is te zien dat fans van Chelsea schreeuwen in de richting van Sterling als hij een bal opraapt.

"Onze onderzoeken naar deze kwestie zijn in volle gang. We ondersteunen het politieonderzoek volledig en alle informatie die we verzamelen, wordt aan de politie doorgegeven", meldt Chelsea in een verklaring.

"Chelsea vindt alle vormen van discriminerend gedrag weerzinwekkend en als er bewijs is van kaarthouders die zich racistisch gedragen, dan zal de club strenge sancties uitvaardigen, waaronder een stadionverbod."

Sterling reageerde zondagochtend via Instagram al op het incident. "Normaal gesproken ben ik niet iemand die veel praat, maar nu zijn we op een punt beland waarop ik me moet laten horen. Je kunt bij het incident tegen Chelsea zien dat ik gewoon moet lachen, omdat ik niet anders had verwacht", schreef de Engelse international.

'Media voeden racisme en slecht gedrag'

De 24-jarige Sterling maakte daarnaast van de gelegenheid gebruik om uit te halen naar Britse media, die berichtten over het feit dat zijn jonge ploeggenoten Tosin Adarabioyo en Phil Foden een duur huis voor hun moeder kochten, maar er in het geval van Adarabioyo veel meer mee uitpakten.

"Kijk hoe de kranten hun boodschap verkondigen bij de jonge donkere speler en hoe bij de jonge blanke speler. Ik vind dat onacceptabel, want beide spelers hebben onschuldig gehandeld en niets verkeerd gedaan", meldde Sterling.

"Toch wordt de donkere speler in een slecht daglicht gezet. Dit zorgt ervoor dat racisme en slecht gedrag gevoed wordt."

Chelsea-City eindigde door doelpunten van N'Golo Kanté en David Luiz in 2-0, wat voor de ploeg van Sterling de eerste nederlaag van het seizoen betekende. De 'Citizens' raakten de koppositie in de Premier League kwijt aan Liverpool.

