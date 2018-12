Hoewel PSV nergens meer voor speelt in de laatste speelronde van de Champions League-groepsfase, verwacht trainer Mark van Bommel dat zijn spelers dinsdagavond vol motivatie zitten om van Internazionale te winnen.

"Ongeacht waar je speelt en tegen wie je speelt, moet je altijd motivatie uit jezelf halen. Als je dat blijft doen, maakt het niet uit of je voor 'niks' speelt of niet", zei Van Bommel maandag bij zijn perspraatje in Milaan.

"We willen hier graag winnen. Dat het niet makkelijk wordt, hebben we ook ervaren in Londen en Barcelona. We spelen goed, maar halen geen punten. Die stap moeten we maken."

Met vijf groepswedstrijden achter de rug weet PSV dat Europese overwintering niet meer mogelijk is. Er werd tot dusver alleen een punt gepakt in het thuisduel met Tottenham Hotspur (2-2). De wedstrijd tegen Inter in Eindhoven eindigde in 1-2.

'Hebben al grote stappen gezet'

De 41-jarige Van Bommel benadrukte op zijn persconferentie in aanloop naar de tweede confrontatie met Inter, dat achter FC Barcelona met Tottenham om het tweede ticket voor de knock-outfase strijdt, dat PSV veel heeft opgestoken van het Champions League-avontuur.

"We heben dit seizoen al heel grote stappen gezet. De stappen die je maakt in deze wedstrijden zijn supermooi en leerzaam. Dat neem je als speler en als team mee", aldus de oud-middenvelder, die ook de wedstrijd in Milaan als een mooie test ziet.

"In Italië is het voetbal emotioneler dan in andere landen. We spelen in een uitverkocht stadion en in omstandigheden waar je als speler van droomt en van leert. Het is een uitdaging om de ervaring van morgen weer mee te nemen naar de competitie."

Rosario: 'Iedereen weet wat hij moet doen'

Middenvelder Pablo Rosario schoof ook aan bij de persconferentie en benadrukte dat het vertrouwen in een goed resultaat tegen Inter groot is. "Elke speler weet wat hij moet doen in het veld, wie er ook in staat", zei hij. "We gaan er alles aan doen om de laatste wedstrijd morgen winnend af te sluiten."

Internazionale-PSV begint dinsdag net als Barcelona-Tottenham om 21.00 uur. PSV mist Daniel Schwaab en Bart Ramselaar in Stadio Giuseppe Meazza. Bij Inter ontbreken middenvelders Radja Nainggolan en Matías Vecino vanwege een blessure.

