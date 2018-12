Een meerderheid van de medewerkers bij sc Heerenveen heeft maandag in een brief aan het bestuur laten weten genoeg te hebben van de onrust bij de club. Aanleiding is het aangekondigde vertrek van algemeen directeur Luuc Eisenga en twee leden van de raad van commissarissen (rvc) eerder op de dag.

Het personeel benadrukt dat het de indruk had dat Heerenveen na jaren van veranderingen binnen de club nu eindelijk in een rustigere periode was beland, maar het aanstaande vertrek van Eisenga en de rvc-leden staat daar dus haaks op.

"Voor de medewerkers waren dit zware periodes, maar we dachten dat er een definitieve streep onder gezet was door de bestuurlijke verandering in 2016. Er ontstond weer rust binnen de organisatie en er wordt hard gewerkt de weg omhoog te vinden", staat er in de brief.

"Het personeel heeft behoefte aan rust, helderheid en transparantie. Daarbij hebben we elkaar allemaal nodig, niemand uitgezonderd! Maar bovenal werken we met veel energie en positiviteit om deze club weer terug naar de subtop te brengen. Elke dag opnieuw!"

In oktober 2015 kwam Heerenveen zonder bestuur te zitten omdat alle leden waren opgestapt als gevolg van een interne machtsstrijd. Enkele maanden later was er een nieuw bestuur en was de rust aanvankelijk terug.

Verbazing over berichtgeving in media

Het personeel van Heerenveen verbaast zich er onder meer over dat vorige week in de Leeuwarder Courant al een bericht verscheen over weinig intern draagvlak voor algemeen directeur Eisenga.

"Daarmee lijkt het alsof het stichtingsbestuur er niet in slaagt de mening van haar leden buiten de media te houden. Ook is het opmerkelijk dat een journalist op de hoogte is van het moment van overleg "binnen de hoogste kringen"", doelen de medewerkers in de brief op de berichtgeving van de Leeuwarder Courant.

"Wij vinden dergelijke publicaties in de media zeer ongewenst en zeker niet in het belang van de club. Zo werden wij afgelopen zaterdag, op de wedstrijddag, volledig verrast door de berichtgeving over het vertrek van Eisenga. In het verlengde van het bovenstaande is het dan ook hoogst opmerkelijk dat wij als medewerkers op geen enkele manier door het stichtingsbestuur geïnformeerd zijn."

De medewerkers vrezen dat hun integriteit in twijfel kan worden getrokken door de "negatieve berichtgeving". "Er zullen ongetwijfeld meerdere berichten in de media verschijnen, maar wij willen ons daar niet mee bezighouden. Onze focus ligt op ons werk, waarbij we één gezamenlijk doel hebben; de opbouw van onze mooie club!"

Kritiek op Eisenga zwol aan

Afgelopen jaar zwol bij Heerenveen de kritiek op algemeen directeur Eisenga aan. Zo liepen de commerciële inkomsten terug, raakten de tribunes steeds leger en botste hij met mensen binnen de club.

Het leidt nu dus tot zijn vertrek, want Eisenga kondigde eerder op maandag aan dat hij zijn taken per 1 maart neerlegt. Verder stellen rvc-leden Jorrit Jorritsma en Gerrit Kremer zich niet beschikbaar voor herbenoeming op de algemene ledenvergadering van volgende week maandag.

Heerenveen is op sportief vlak bezig aan een wisselvallig seizoen. De Friese club staat onder trainer Jan Olde Riekerink met twintig punten uit vijftien wedstrijden op de achtste plaats in de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie