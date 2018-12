Arne Slot wordt komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van AZ. De huidige assistent-coach volgt John van den Brom op, die aan het eind van dit seizoen vertrekt.

De veertigjarige Slot is bezig aan zijn tweede seizoen in Alkmaar. Voorheen was hij jeugdtrainer bij PEC Zwolle en assistent bij SC Cambuur, waar hij na het ontslag van Rob Maas samen met Sipke Hulshoff enkele maanden als interim-trainer fungeerde.

Als middenvelder speelde Slot voor PEC Zwolle, NAC Breda en Sparta Rotterdam. Hij beëindigde in 2013 zijn carrière.

AZ meldt dat het in de loop van de tweede seizoenshelft de duur van het contract van Slot en de verdere invulling van de technische staf bekend zal maken. Momenteel werken ook assistent Pascal Jansen en keeperstrainer Nick van Aart bij de huidige nummer zes van de Eredivisie.

Eerder op maandag meldden diverse media al dat Van den Brom komende zomer "in goed overleg" vertrekt uit het AFAS Stadion. Hij volgde in 2014 Marco van Basten op en is de langstzittende trainer in de clubgeschiedenis van AZ.

Van den Brom wil seizoen AZ-waardig afsluiten

"Ik ben trots dat ik als langstzittende trainer de boeken in ga. De afgelopen vijf jaar heb ik mooie seizoenen beleefd bij AZ", zegt Van den Brom op de website van de club.

Van de Brom leidde AZ twee keer naar een derde plaats in de Eredivisie en haalde twee keer de KNVB-bekerfinale, waarin werd verloren van Vitesse (2017) en Feyenoord (2018). In het seizoen 2016-2017 overwinterde AZ in de Europa League, waarna Olympique Lyon in de knock-outfase veel te sterk bleek.

"Maar het is nog te vroeg om terug te blikken. Vanaf heden gaat de focus weer op dit seizoen. We gaan er de komende maanden alles aan doen om het seizoen AZ-waardig af te sluiten", aldus de trainer, die naar verluidt bij FC Utrecht in beeld is om na het seizoen Dick Advocaat op te volgen.

Van den Brom werkte eerder bij AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse en Anderlecht. In maart van dit jaar verlengde hij zijn contract in het AFAS Stadion nog tot medio 2019.

AZ en Van den Brom vervolgen het Eredivisie-seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. De landskampioen van 1981 en 2009 maakt in het laatste jaar van de trainer ook nog kans om de KNVB-beker te winnen. Volgende week dinsdag spelen de Alkmaarders in de achtste finales thuis tegen PEC Zwolle.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie