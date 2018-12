De kans dat Arjen Robben woensdagavond in actie komt voor Bayern München tegen Ajax is miniem. De aanvaller wordt gehinderd door fysiek ongemak.

"Het is zeer onwaarschijnlijk dat ik mee kan spelen, zo goed als zeker blijf ik thuis", zegt Robben twee dagen voor het Champions League-duel tegen de NOS. "Het gaat niet goed, ik ben niet fit."

De 34-jarige vleugelspits houdt nog een kleine slag om de arm: "Als het opeens wonderbaarlijk snel weer beter gaat, kan ik misschien nog spelen. Maar dat verwacht ik niet, eigenlijk."

Robben liep zijn hamstringblessure twee weken geleden op bij de 5-1-zege van Bayern op Benfica, een duel waarin hij twee keer scoorde. "Ik had voor de wedstrijd al even last, tijdens de wedstrijd niet meer. Ik heb heerlijk gespeeld, maar daarna kreeg ik steeds meer klachten."

"Ik heb een tik opgelopen bij een zenuw. Dat heeft tijd nodig om te herstellen, het kan goed zijn dat het nog even duurt", zegt Robben, die maandag individueel trainde in München.

Stand in groep E 1. Bayern München 5-13 (12-2)

2. Ajax 5-11 (8-2)

3. Benfica 5-4 (5-11)

4. AEK Athene 5-0 (2-12)

Robben verheugde zich op duel in Amsterdam

Robben had zich verheugd op de wedstrijd in Amsterdam. Sinds hij in 2004 de Eredivisie verliet, speelde hij in Europees verband slechts één keer in Nederland. Dat was in 2016, toen hij met Bayern zijn oude club PSV met 1-2 versloeg.

"Ik was heel blij met de loting, leuk om weer tegen een Nederlandse ploeg te spelen. Dat geeft wel wat extra's aan zo'n wedstrijd."

'Ik blijf alleen actief bij aanbod dat me 100 procent overtuigt'

Robben kondigde begin deze maand aan dat hij aan het einde van dit seizoen vertrekt bij Bayern. Hij heeft dan tien jaar bij de Duitse club gespeeld.

"Wellicht stop ik wel helemaal", zegt hij tegen Kicker. "Alleen als er een mooi aanbod komt dat mij voor 100 procent overtuigt, blijf ik actief."

FC Groningen hoopt dat Robben zijn carrière wil afsluiten bij de club waar hij in 2000 zijn profdebuut maakte. "Ik heb al eerder gezegd dat ik niks wil beloven, want dan moet je je daar ook aan houden. Alles is nog open", aldus de 96-voudig international van Oranje.

De wedstrijd tussen Ajax en Bayern in de Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Franse arbiter Clément Turpin. Beide ploegen zijn al zeker van een plek in de knock-outfase. Bayern heeft aan een gelijkspel voldoende om zich te verzekeren van groepswinst.

Bekijk het programma en de stand van de Champions League