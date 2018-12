Als PSV dinsdagavond verliest bij Internazionale, dan gaan de Eindhovenaren de boeken in als een van de twee slechtste Nederlandse Champions League-deelnemers ooit. De ploeg van trainer Mark van Bommel evenaart dan het negatieve record van PSV van het seizoen 1992/1993. Toen pakte de club maar één punt in de groepsfase.

26 jaar geleden, in het eerste seizoen van de Champions League, speelde PSV met 2-2 gelijk bij FC Porto en werd thuis verloren van de Portugezen. AC Milan en IFK Göteborg waren zowel uit als thuis te sterk voor de Eindhovense club.

Dit seizoen pakte PSV tot dusver alleen in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur een punt. Het doelsaldo is nog wel iets beter dan in 1992 (-7 om -9).

Vorig jaar leek Feyenoord na vijf wedstrijden op weg naar een negatief Nederlands record, maar door een 2-1-zege in de afsluitende thuiswedstrijd tegen Napoli sloten de Rotterdammers de groepsfase af met drie punten.

Willem II in 1999/2000 (twee punten), AZ in 2009/2010 (vier punten) en PSV in 2016/2017 (twee punten) wonnen geen enkele keer, maar speelden wel meermaals gelijk.

PSV scoorde nog nooit in Milaan

De resultaten van PSV in het verleden in Milaan geven weinig hoop op een goed resultaat voor de ploeg van Van Bommel. In de zes eerdere wedstrijden in de Noord-Italiaanse stad (twee tegen Internazionale en vier tegen AC Milan) scoorde PSV niet een keer.

PSV heeft bovendien in de Champions League al dertien wedstrijden niet gewonnen, nadat in december 2015 CSKA Moskou in het Philips Stadion met 2-1 verslagen werd. Voor de laatste Eindhovense uitoverwinning in het miljoenenbal moeten we zelfs terug naar november 2007 (0-1). Ook toen was CSKA de tegenstander.

Nadeel is dat er voor Internazionale dinsdag veel op het spel staat, terwijl PSV al is uitgeschakeld in Europa. De Italianen gaan bij een zege door in de Champions League als Tottenham Hotspur niet wint bij FC Barcelona. Als het gelijk wordt in Milaan moet Internazionale hopen dat de 'Spurs' verliezen in Camp Nou.

Internazionale tegen PSV begint dinsdag om 21.00 uur in Stadio Giuseppe Meazza en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer. Ook bij Barcelona tegen Tottenham is de aftrap op dat tijdstip.

