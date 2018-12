Juventus-vedette Cristiano Ronaldo zou het toejuichen als zijn eeuwige rivaal Lionel Messi ook de overstap van Spanje naar Italië maakt.

"Misschien mis ik Messi wel een beetje", zegt Ronaldo maandag in een interview met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. "Ik zou graag zien dat hij op een dag naar Italië komt. Doe wat ik gedaan heb, ga de uitdaging aan."

"Maar als hij gelukkig is in Barcelona, dan respecteer ik dat ook. Hij is een fantastische voetballer en een aardige vent. Ik ben in ieder geval blij met mijn nieuwe leven hier in Italië."

De 33-jarige Ronaldo speelde vanaf 2009 negen seizoenen voor Real Madrid, waarmee hij vele duels uitvocht met het FC Barcelona van Messi. Afgelopen zomer vertrok hij voor zo'n 100 miljoen euro naar Juventus.

'We zijn echt een team bij Juventus'

De Portugees geniet bij de 'Oude Dame', die met afstand koploper is in Italië met veertien zeges en één remise in vijftien competitiewedstrijden. "Dit is de beste spelersgroep waarmee ik ooit gespeeld heb", aldus Ronaldo.

"We zijn echt een team hier, terwijl bij andere clubs bepaalde spelers zich misschien groter voelen dan anderen. Bij Juventus zitten we allemaal op één lijn, zijn alle spelers bescheiden en willen ze allemaal winnen."

De aanvaller merkt een verschil met zijn vorige club. "Ook in Madrid zijn de spelers bescheiden, maar hier voelt het toch anders. Het voelt hier meer als een familie."

'Ik vind dat ik Gouden Bal elk jaar verdien'

Ronaldo feliciteert in het interview zijn voormalig ploeggenoot Luka Modric, die vorige week maandag de Gouden Bal kreeg van het Franse tijdschrift France Football. Ronaldo, die samen met Messi, recordhouder is met vijf zeges bij de verkiezing van de 'Ballon d'Or', eindigde als tweede.

"Ik vind dat ik de Gouden Bal elk jaar verdien, maar ik respecteer de uitslag. Het is niet het einde van de wereld als ik 'm niet win", aldus de topscorer aller tijden van Portugal (85 goals).

"Op het veld heb ik er alles aan gedaan om de prijs te winnen, de cijfers liegen niet. Maar ik denk niet dat ik minder gelukkig ben nu ik de Gouden Bal niet gewonnen heb. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar het leven gaat door. Mijn felicitaties gaan naar Modric, hij verdient het."

Juventus speelt woensdag vanaf 21.00 uur in de Champions League een uitwedstrijd tegen het Zwitserse Young Boys. De club uit Turijn is al zeker van de knock-outfase, maar moet nog wel groepswinst veiligstellen.