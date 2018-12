De spelers en coaches van River Plate waren door het dolle heen na de zege op aartsrivaal Boca Juniors in de veelbesproken return van de finale van de Copa Libertadores, het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika.

"Wat er vandaag gebeurd is, zal heel lang herinnerd worden door een heleboel mensen", jubelde River Plate-aanvoerder Leonardo Ponzio na de wedstrijd. "Velen van ons zullen aanbeden worden voor deze overwinning."

De ploeg uit Buenos Aires won zondag na verlenging met 3-1 van de gehate stadgenoot Boca Juniors en pakte zo voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de eindzege in de Copa Libertadores.

De eerste wedstrijd tussen de Argentijnse aartsrivalen eindigde een kleine maand geleden in 2-2 in La Bombonera, het stadion van Boca Juniors. De return zou eigenlijk op zaterdag 24 november plaatsvinden in het stadion van River Plate, maar door een aanval op de spelersbus van Boca werd dat duel afgelast.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond besloot de beladen wedstrijd te verplaatsen naar het stadion van Real Madrid. Juan Quintero en Gonzalo Martínez beslisten het duel zondag in het voordeel van River Plate door te scoren in de extra tijd.

"We beseffen op dit moment nog steeds niet helemaal wat we gepresteerd hebben", aldus Ponzio. "De mensen die in Argentinië zijn gebleven, verdienden dit en zoveel meer. We zijn ontzettend blij."

'Er zijn niet alleen gewelddadige mensen in Argentinië'

Assistent-trainer Matias Biscay, die de geschorste hoofdtrainer Marcelo Gallardo verving op de bank van River Plate, droeg de overwinning ook op aan de fans die er zondag in Madrid niet bij konden zijn.

"Niet alle mensen in Argentinië zijn gewelddadig", stelde Biscay. "Dat gaat maar om een kleine groep. Er zijn een heleboel River-fans die zich goed hebben gedragen en hopelijk hebben we hen vandaag een beetje geluk kunnen geven."

De hevig teleurgestelde Boca Juniors-trainer Guillermo Barros Schelotto zei na de wedstrijd dat hij hoopt dat er lessen geleerd worden uit de soap rondom de finale van de Copa Libertadores.

"Het lijkt soms alsof we onverbeterlijk zijn", aldus de Argentijn. "Ik hoop dat we hier heel veel van leren. Want het lijkt er nu op dat als deze finale over een paar jaar weer tussen deze twee clubs gaat, de wedstrijden niet in Argentinië gespeeld kunnen worden.'"

"In ons land wordt nu gezegd dat het normaal is om een steen naar een bus te gooien. Nee, dat is niet normaal. Net als dat het niet normaal is om een steen naar iemand te gooien als je een winkel in loopt. Hopelijk kunnen er dingen veranderen, maar het sportieve gedeelte is nu klaar. River heeft gewonnen en daar wil ik de club mee feliciteren."