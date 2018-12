Algemeen directeur Luuc Eisenga vertrekt per 1 maart bij sc Heerenveen. Ook de raad van commissarissen (rvc) van de Friese club treedt af.

"Ik heb besloten om de zaken hier goed af te sluiten en daarna op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging", aldus Eisenga, die sinds begin 2016 in het Abe Lenstra Stadion werkt, maandag in een persbericht

Over een vertrek van de voormalige communicatiemanager van wielerploeg Lotto-Jumbo werd al langer gespeculeerd. De Fries bracht na zijn aantreden aanvankelijk de rust terug bij Heerenveen, dat destijds een roerige periode beleefde.

Afgelopen jaar zwol de kritiek echter aan. Zo liepen de commerciële inkomsten terug, raakten de tribunes steeds leger en botste Eisenga met mensen binnen de club. Het leidt nu tot zijn vertrek.

"Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd bij deze mooie club en ben blij dat het gelukt is om rust en structuur terug te brengen in het bedrijf", zegt Eisenga. We hebben goede dingen bereikt met elkaar en gezorgd voor een gezond bedrijfsklimaat."

Rvc-leden stellen zich niet herkiesbaar

Ook twee van de drie leden van de rvc leggen hun functie neer. Voorzitter Jorrit Jorritsma en Gerrit Kremer stellen zich niet beschikbaar voor herbenoeming op de algemene ledenvergadering van volgende week maandag.

Bij die bijeenkomst zal duidelijk worden of het derde lid van de rvc, oud-trainer Hans Westerhof, wel aanblijft.

Jorritsma en Kremer kwamen tot het besluit om te vertrekken nadat het stichtingbestuur van Heerenveen onlangs het vertrouwen in hen opzegde. "We hebben twee jaar een prima werkverhouding en persoonlijke relatie gehad met het stichtingsbestuur. Maar als het vertrouwen wordt opgezegd, dan kunnen we niet herbenoemd worden", aldus Jorritsma in de Leeuwarder Courant.

De voorzitter van de rvc betreurt de interne strijd. "Ik vind het spijtig dat de situatie tussen stichtingsbestuur en rvc is zoals die is. We rollen niet over straat. Er wordt niet met modder gegooid, maar het is heel erg spijtig."

Heerenveen staat onder de nieuwe trainer Jan Olde Riekerink met twintig punten uit vijftien wedstrijden op de achtste plaats in de Eredivisie.

