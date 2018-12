Orkun Kökcü kende zondag met een goal en een assist tegen FC Emmen (1-4-winst) een prachtig Eredivisie-debuut bij Feyenoord, nadat hij eerst maar moeilijk kon geloven dat hij mocht invallen. De zeventienjarige middenvelder kreeg de voorkeur boven Yassin Ayoub en Renato Tapia.

Vlak voor rust werd Kökcü met Tapia en Ayoub de dug-out uitgestuurd door trainer Giovanni van Bronckhorst om warm te lopen, omdat Jens Toornstra geblesseerd was geraakt.

"Een minuut later riep de trainer me al", vertelt Kökcü aan FOX Sports. "Vervolgens wees hij naar me. Ik keek om me heen en dacht: bedoelt hij mij nou echt? Ik kon het niet geloven. Maar daarna pakte ik snel mijn focus en was het knallen."

De stand was op dat moment nog 0-0 aan De Oude Meerdijk. Na rust liep Feyenoord uit naar een redelijk eenvoudige zege onder meer door de 3-1 van Kökcü, die ook nog de assist gaf bij de 2-0 van Steven Berghuis.

"Een goal en een assist bij mijn debuut, dat is een jongensdroom die uitkomt", zegt Kökcü. "Ik heb hier lang naartoe geleefd. Mooier kan niet en ik ben dan ook heel blij."

Anderzijds wilde Kökcü niet al te hoog opgeven over zijn goal. "Eigenlijk was het voor 90 procent een doelpunt van Berghuis. Hij maakte een wereldactie en ik hoefde hem alleen nog binnen te tikken. Ik stond op de goede plek."

Kökcü zegt niets te weten van interesse Besiktas

Overigens was het voor Kökcü niet zijn eerste goal voor Feyenoord, want eind september was hij al trefzeker tegen Hoofdklasser Gemert in de eerste ronde van het TOTO KNVB-bekertoernooi. De in Haarlem geboren Nederlands jeugdinternational, met Turkse roots, traint ook al maanden mee met de A-selectie en staat te boek als een groot talent.

Het contract van Kökcü bij Feyenoord loopt nog tot medio 2020. Naar verluidt staat hij in de belangstelling van de Turkse topclub Besiktas, maar hij zegt daar niets over te kunnen melden.

"Van interesse van andere clubs weet ik niets, dan moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn. Ik focus me op Feyenoord en wil hier doorbreken. Mijn volgende doel is mijn debuut maken in De Kuip en dan verder groeien tot basisspeler."

De volgende wedstrijd van Feyenoord is zondag. De ploeg van Van Bronckhorst speelt dan om 16.45 uur thuis tegen Fortuna Sittard.