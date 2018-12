River Plate heeft zondagavond in Madrid de Copa Libertadores gewonnen. De ploeg van coach Marcelo Gallardo won de veelbesproken return in de finale tegen Boca Juniors na verlenging met 3-1.

De eerste wedstrijd tussen de Argentijnse aartsrivalen in de finale van de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League eindigde een kleine maand geleden in 'La Bombonera', het stadion van Boca Juniors, in 2-2.

Dario Benedetto opende vlak voor rust de score voor Boca in een volgepakt Santiago Bernabéu, waarna Lucas Pratto halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker tekende. In de verlenging leidden Juan Quintero en Gonzalo Martínez River Plate naar de winst.

De return zou in eerste instantie op zaterdag 24 november plaatsvinden in het stadion van River Plate, maar door een aanval op de spelersbus van Boca werd dat duel afgelast.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL besloot de wedstrijd vervolgens naar Santiago Bernabéu, het stadion van Real Madrid, te verplaatsen. Boca ging daarop in beroep, maar vond zowel bij de CONMEBOL als bij sporttribunaal CAS geen gehoor.

Het is de vierde keer dat River Plate de Copa Libertadores veroverde. De 36-voudig Argentijns kampioen won de Copa Libertadores eerder in 1986, 1996 en 2015.

River Plate plaatst zich als winnaar van de Copa Libertadores ook voor het WK voor clubs, dat komende week van start gaat. De Zuid-Amerikaanse kampioen stroomt pas in de halve finale in en speelt die wedstrijd op dinsdag 18 december.

Boca krijgt beste kansen in eerste helft

In de 248e editie van de 'Superclásico' waren Boca en River Plate behoorlijk aan elkaar gewaagd. Het spel golfde in een prachtige ambiance op en neer, al leidde dat amper tot grote kansen.

Pablo Pérez was in het eerste half uur twee keer dicht bij een doelpunt namens Boca. De middenvelder zag in de elfde minuut een schot uit de draai gepareerd worden door doelman Franco Armani en schoot twintig minuten later voorlangs.

Een minuut voor rust was het wel raak voor de ploeg van coach Guillermo Schelotto. Bij een counter ontving Benedetto een prachtige steekpass van Nahitan Nández, kapte hij een verdediger van River Plate uit en passeerde Armani met een schuiver.

River Plate profiteert van overtalsituatie

In de tweede helft waren de kansen op één hand te tellen. Ruim twintig minuten voor tijd kwam River Plate wel op gelijke hoogte. Pratto rondde een schitterend uitgespeelde aanval van 'Los Millonarios' af.

Omdat uitdoelpunten niet dubbel tellen in de Copa Libertadores, moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin kwam Boca al vroeg met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Wilmar Barrios.

In de 109e minuut profiteerde River Plate van de overtalsituatie. Uit wederom een mooie aanval schoot Quintero van net buiten het zestienmetergebied raak.

Boca ging daarna nog op zoek naar de gelijkmaker en was daar met een schot van Leonardo Jara dichtbij, maar zijn poging belandde op de paal. Aan de andere kant besliste Martínez uit een counter de wedstrijd. Hij tikte de bal in het lege doel.