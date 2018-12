John van den Brom vertrekt na dit seizoen bij AZ. De trainer bevestigt dat hij in goed overleg met de club heeft besloten om komende zomer na vijf jaar te stoppen in Alkmaar.

"Het moment is gekomen om allebei te gaan kijken naar een nieuwe stap. Dat moet vanaf komende zomer gaan gebeuren", zegt Van den Brom maandag in De Telegraaf. Naar verluidt heeft de 52-jarige Van den Brom zelfs al met FC Utrecht gesproken om daar aan het eind van het seizoen Dick Advocaat op te volgen, maar dat bevestigt hij niet.

Van den Brom is al sinds september 2014 trainer van AZ. Hij leidde de club twee keer naar een derde plaats in de Eredivisie en haalde twee keer de KNVB-bekerfinale, waarin werd verloren van Vitesse (2017) en Feyenoord (2018). De Amersfoorter gaat de geschiedenisboeken in als de langstzittende trainer van AZ.

"Dat is op zich al een unieke prestatie in deze wereld", zegt Van den Brom, die momenteel zesde staat met AZ. Hij zegt niet te vrezen dat de prestaties van zijn ploeg zullen lijden onder zijn aangekondigde afscheid.

"Dat zou iedere trainer zeggen, maar ik ben daar helemaal niet bang voor. Dit soort dingen gebeurt vaak in de voetbalwereld. En we hebben nog een half seizoen met elkaar voor de boeg, na ruim vier jaar te hebben samengewerkt. Onze groep is dusdanig sterk om dat met elkaar tot een goed einde te brengen."

Slot in beeld als opvolger Van den Brom

Van den Brom werkte eerder bij AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse en Anderlecht. In maart van dit jaar verlengde hij zijn contract in het AFAS Stadion tot medio 2019 en dat gaat hij dus niet verlengen.

Volgens De Telegraaf is assistent-trainer Arne Slot de voornaamste kandidaat om volgend jaar hoofdtrainer te worden van AZ. Dit wordt niet bevestigd.

De veertigjarige Slot is sinds de zomer van 2017 de rechterhand van Van den Brom, nadat hij drie seizoenen assistent-trainer was bij SC Cambuur. Hij beëindigde in 2013 zijn loopbaan als speler bij PEC Zwolle.

AZ en Van den Brom vervolgen het Eredivisie-seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. De landskampioen van 1981 en 2009 maakt in het laatste jaar van de trainer ook nog kans om de KNVB-beker te winnen. Op dinsdag 18 december spelen de Alkmaarders in de achtste finale thuis tegen PEC Zwolle.

