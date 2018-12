Navarone Foor beleefde zondag een pijnlijke middag met Vitesse in Breda. Mede door een totaal mislukte 'panenka' van de middenvelder verloren de Arnhemmers bij de hekkensluiter met 2-1.

Vitesse kreeg een minuut voor rust een penalty na een overtreding van Arno Verschueren op Alexander Büttner. Foor besloot, bij een stand van 0-0, de bal te stiften in plaats van te schieten. Zijn poging ging echter de mist in en de bal verdween huizenhoog over.

"Op de training hadden we geoefend", zei een aangeslagen Foor bij FOX Sports. "Ik had een beeld van mezelf hoe ik hem zou nemen. Dit was gewoon een domme beslissing."

Voor Vitesse was het al de vierde gemiste penalty op rij. Vorig weekend gleed Bryan Linssen uit toen hij vanaf 11 meter mocht aanleggen tegen FC Emmen (1-1). Eerder gingen ook Büttner en Oussama Darfalou al in de fout.

Daarom was het nu de beurt aan Foor. "Ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen. Dat het zo afloopt is een nachtmerrie. Ik ga vanavond geen tv kijken en vroeg naar bed. Ik voel me echt klote."

'Zoveel missers nooit eerder meegemaakt'

De misser werd direct afgestraft door NAC, want een minuut later opende Mitchell te Vrede aan de andere kant de score. Linssen maakte in de tweede helft weliswaar gelijk, maar vlak voor tijd bezorgde Verschueren de thuisploeg de overwinning. Hierdoor draagt NAC de laatste plaats over aan De Graafschap.

"We zijn mentaal niet sterk genoeg", concludeerde Vitesse-trainer Leonid Slutsky. "Als je zo met je kansen omspringt, verdien je het ook niet om te winnen."

De Russische coach zag vanaf de bank met verbazing hoe Foor de penalty om zeep hielp. "Het is lastig uit te leggen waarom hij de penalty op deze manier neemt. Dat weet hij zelf denk ik ook niet. Vier gemiste penalty's op een rij. Dat heb ik in mijn carrière nog niet eerder meegemaakt."

Vitesse laat door de nederlaag de kans liggen om naar de vierde plaats in de Eredivisie te klimmen. Met 22 punten uit vijftien duels staat de ploeg zevende.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie