Trainer Danny Buijs van FC Groningen is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Serdar Gözübüyük tijdens de wedstrijd tegen VVV-Venlo (0-0). De 36-jarige coach ergerde zich kapot aan de houding van de arbiter.

"Alle drie de partijen hebben een zeer matige partij op de mat gelegd", sneerde Buijs zondag na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports richting Gözübüyük. "Ik heb er geen moeite mee dat iemand fouten maakt. Die maak ik ook en die hebben wij als team ook gemaakt."

"Als je fouten maakt, geef dat dan gewoon toe", aldus de trainer. "Maar ga niet met zo’n arrogante uitstraling over het veld heenlopen alsof je de koning bent. Daar erger ik me kapot aan."

Gözübüyük gaf enkele minuten voor rust rood aan VVV-verdediger Jerold Promes voor een harde tackle op Ritsu Doan. Op aanraden van de VAR herzag hij die beslissing en bestrafte Promes met een gele kaart.

Buijs vond dat Promes wel een rode kaart verdiende voor de overtreding op Doan. "Hij is veel te laat, heeft totaal niet de intentie om de bal te spelen en zijn been zit vrij hoog. Maar misschien had de VAR ook een slechte dag."

De coach van FC Groningen had wel vrede met de uitslag. "We verdienden het niet om te winnen. Ik vond het van beide kanten een matige wedstrijd."

Promes vindt zijn gele kaart terecht

Promes was zelf van mening dat zijn overtreding terecht met een gele kaart werd bestraft. "Naar mijn gevoel raak ik hem niet echt, maar was ik gewoon te laat. In eerste instantie vond ik het zelf ook geen rood, maar het heeft geen zin om te protesteren."

De verdediger was al op weg naar de kleedkamer toen hij hoorde dat hij toch verder mocht. "Ik was daar niet verbaasd over, want voor mijn gevoel was het geen rode kaart."

