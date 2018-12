Giovanni van Bronckhorst kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen week van Feyenoord. De coach van de Rotterdammers zag zijn ploeg zondagmiddag op bezoek bij FC Emmen de derde wedstrijd in een week tijd winnen.

"Dit was wat we wilden", zei Van Bronckhorst na afloop van 1-4-zege op De Oude Meerdijk bij FOX Sports. "Het was een uitstekende week voor ons."

Feyenoord won vorige week de topper tegen PSV met 2-1 en zegevierde donderdag in de inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo met 4-1. Tegen FC Emmen kwamen de Rotterdammers pas na ruim een uur spelen op voorsprong door een doelpunt van Jan-Arie van der Heijden.

"We hadden deze wedstrijd al in het eerste half uur moeten beslissen", vond Van Bronckhorst. "We kregen heel veel kansen. Gelukkig wisten we die in de tweede helft wel te benutten."

Jeremiah St. Juste en Jens Toornstra vielen in de eerste helft geblesseerd uit bij Feyenoord, waardoor Orkun Kökcü vlak voor rust zijn debuut maakte. Het zeventienjarige talent luisterde zijn eerste optreden in de hoofdmacht direct op met een doelpunt.

Kökcü kreeg de voorkeur boven Yassin Ayoub, maar die was volgens Van Bronckhorst niet volledig fit. "Hij kreeg vrijdag een bal op zijn hoofd en was daarna even onwel."

'Over het algemeen tevreden over deze week'

Jordy Clasie sloot zich aan bij de woorden van zijn trainer. "We wilden deze week graag negen punten halen en dat is gelukt", aldus de aanvoerder. "Het had misschien wel meer kunnen zijn, maar we zijn tevreden met de uitslag."

Nadat Steven Berghuis Feyenoord op 0-2 bracht, knokte FC Emmen zich terug in de wedstrijd via een treffer van Anco Jansen. Kökcü en Tonny Vilhena (penalty) stelden de drie punten daarna veilig voor de bezoekers.

"De tegengoal is wat minder, maar uiteindelijk winnen we vrij gemakkelijk. Over het algemeen kunnen we tevreden zijn over deze week", concludeerde Clasie, die ook lovend was over Kökcü.

"Ik ben blij dat hij de kans heeft gekregen en zich meteen heeft laten zien. Hij is zeker een aanwinst", aldus de middenvelder. "Het verbaast mij niet dat hij een kans kreeg van Van Bronckhorst. Hij is een fantastische voetballer. Hij was bij elke aanval betrokken."

