Feyenoord heeft zondag uit bij FC Emmen de vijfde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De Rotterdammers rekenden na een 0-0-ruststand in de tweede helft af met de gepromoveerde club: 1-4.

De hoofdrol aan de Oude Meerdijk was voor Steven Berghuis. De rechtsbuiten had met een doelpunt en twee assists een groot aandeel in de zege. Berghuis liet zelfs nog een enorme kans op een tweede doelpunt liggen, want bij een stand van 0-1 miste hij een penalty.

Jan-Arie van der Heijden (0-1) en debutant Orkun Kökcü (1-3) profiteerden van het voorbereidende werk van Berghuis, die zelf de tweede Rotterdamse treffer voor zijn rekening nam. Vlak voor tijd bepaalde Tonny Vilhena vanaf de stip de eindstand. Anco Jansen deed bij een stand van 0-2 iets terug namens Emmen.

Feyenoord staat door de overwinning stevig op de derde plaats en houdt PSV en Ajax in het vizier. De Rotterdammers hebben 35 punten. Koploper PSV (42) en Ajax (40), die dit weekend wonnen van respectievelijk Excelsior en PEC Zwolle, lopen niet verder weg.

Feyenoord geplaagd door blessures

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst moest puzzelen met zijn basisopstelling door het ontbreken van de geblesseerde Nicolai Jörgensen en aanvoerder Robin van Persie, die drie dagen na de gewonnen thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1) niet fit genoeg was om opnieuw in de selectie opgenomen te worden.

Tijdens de wedstrijd in Emmen raakte de ziekenboeg voor Feyenoord nog voller. Nog voor de rust moest Van Bronckhorst twee keer gedwongen wisselen door het uitvallen van Jeremiah St. Juste en Jens Toornstra. Zij werden vervangen door Bart Nieuwkoop en Eredivisie-debutant Kökcü.

Met Dylan Vente in de spits had Feyenoord moeite om openingen te vinden in de vijfmansdefensie van FC Emmen. Op de momenten dat dit wel lukte, stond Kjell Scherpen in de weg. De keeper van de thuisploeg redde knap bij een schot van Vilhena, waarna Toornstra de buitenkant van de paal raakte. Ook bij een tweede schot van Vilhena, na een slim overstapje van Tyrell Malacia, stond Scherpen in de weg.

Emmen liet zich ook niet onbetuigd en was via Caner Cavlan tot twee keer toe dicht bij een voorsprong. De linksback schoot in de openingsfase op de benen van Justin Bijlow en raakte kort voor rust met een mislukte voorzet de bovenkant van de lat.

Hoofdrol Berghuis in tweede helft

Feyenoord voerde na rust de druk op en kwam na een uur spelen terecht op voorsprong. Een schot van Berghuis werd lichtjes van richting veranderd door verdediger Van der Heijden, waardoor Scherpen kansloos was.

Berghuis kreeg vier minuten later de uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen toen Tim Siekman in het strafschopgebied met een wilde actie Vilhena onderuit haalde. De penalty belandde echter op de paal. Bijna direct daarna revancheerde Berghuis zich voor die misser door de bal met een subtiele voetbeweging mee te nemen en er 0-2 van te maken.

Emmen bracht de spanning nog wel terug uit een vrije trap van Jansen, maar dertien minuten voor tijd viel de beslissing alsnog. Uitblinker Berghuis stelde met een voorzet op maat de pas zeventienjarige Kökcü in staat om zijn debuut op te luisteren met een doelpunt. In de voorlaatste minuut viel ook nog de vierde Rotterdamse treffer toen Vilhena er wel in slaagde een penalty te benutten.

Feyenoord is bezig aan een uitstekende serie. Na de 3-0-nederlaag eind oktober bij Ajax werd al gewonnen van achtereenvolgens Heracles Almelo (0-2), FC Groningen (1-0), PSV (2-1) en VVV-Venlo (4-1).

