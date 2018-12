FC Utrecht heeft zondag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo met 3-1 gewonnen. De ploeg van trainer Dick Advocaat neemt daardoor de vierde plek in de Eredivisie over van de Almeloërs.

Utrecht nam in de Galgenwaard al binnen twintig minuten een 3-0-voorsprong. Simon Gustafson (penalty), Gyrano Kerk en Urby Emanuelson maakten de treffers. Na rust deed Maximilian Rossmann iets terug voor Heracles.

Het is de zesde zege van Utrecht in tien Eredivisie-duels onder Advocaat, die in september werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Jean-Paul de Jong. Heracles zakt juist weg na een goede seizoenstart. Van de laatste vijf wedstrijden verloor de ploeg van trainer Frank Wormuth er vier.

Ruim achter de traditionele top drie bezet Utrecht met 25 punten de vierde plek. Heracles heeft twee punten minder en staat vijfde. Vitesse kan later op zondag langszij komen bij Heracles, als de Arnhemmers minimaal gelijkspelen op bezoek bij hekkensluiter NAC Breda.

Fraaie treffers Kerk en Emanuelson

Scheidsrechter Kevin Blom gaf bij Utrecht-Heracles al na drie minuten een strafschop, omdat Timo Letschert werd gehaakt door Rossmann. Gustafson stuurde Heracles-doelman Janis Blaswich vanaf 11 meter kalm de verkeerde hoek in: 1-0.

Het gretige Utrecht joeg op meer doelpunten en die vielen al snel. In de negentiende minuut verraste Kerk de Duitse doelman met een fraaie pegel in de korte hoek en een minuut later kwam Utrecht al op 3-0 door een mooie treffer van Emanuelson, die met een harde uithaal Blaswich opnieuw kansloos liet.

Het was voor Emanuelson de derde competitietreffer van het seizoen. De linkspoot maakte in de jaargang 2009/2010 voor het laatst meer doelpunten (vijf) in de competitie.

Heracles stelde daar in aanvallend opzicht nauwelijks iets tegenover. Utrecht maakte in de eerste helft meer aanspraak op een vierde treffer, maar Kerk, Oussama Tannane, Joris van Overeem en Willem Janssen waren niet succesvol in de afronding.

Heracles komt na rust niet verder dan eretreffer

Na rust speelden beide ploegen lange tijd matig en waren de hoogtepunten schaars. Van Overeem kreeg na een goede actie van Kerk een grote kans, maar hij kwam van dichtbij niet tot een doelpoging.

Een kwartier voor tijd bracht Heracles de spanning wat terug, toen Rossmann scoorde uit een klutssituatie die ontstond na een hoekschop. Dat was voor Utrecht het sein om wat feller te spelen en Tannane trof met een pegel van 25 meter de lat.

Heracles drong nog wel aan, maar Vincent Vermeij kwam enkele centimeters tekort om een voorzet van Kristoffer Peterson binnen te tikken. Daardoor kwam de vijfde thuiszege op rij van Utrecht niet meer in gevaar.

