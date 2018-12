Atlanta United FC is zaterdag (lokale tijd) kampioen geworden van de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). De ploeg van voormalig Barcelona-coach Gerardo 'Tata' Martino, versloeg in de finale van de play-offs Portland Timbers met 2-0.

De Venezolaan Josef Martinez, onlangs gekozen tot beste speler van het seizoen in de MLS, opende kort voor rust de score met zijn 35e treffer van het seizoen. Na de pauze tekende de Argentijnse verdediger Franco Escobar voor de 2-0.

Atlanta United speelt pas voor het tweede jaar in de MLS. Meer dan 73.000 toeschouwers zagen de finale in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.

"We hebben de titel binnen, maar ook de manier waarop we die veroverden was knap", reageerde Martino, die heeft aangekondigd te vertrekken uit Georgia. Naar verluidt is hij in beeld om bondscoach te worden van Mexico. "Er is geen mooiere manier om de club te verlaten."

In het reguliere seizoen eindigde Atlanta als tweede in de Eastern Conference achter New York Red Bulls. LA Galaxy, de ploeg van Zlatan Ibrahimovic, werd de zevende in het Westen en liep op één punt de play-offs mis.