Shanice van de Sanden is blij dat de Oranjevrouwen alle groepswedstrijden op het WK komende zomer in het noorden van Frankrijk spelen. Nederland werd zaterdag bij de loting in Parijs in groep E gekoppeld aan Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada en de duels worden in respectievelijk Le Havre, Valenciennes en Reims afgewerkt.

"De speelsteden zijn perfect om er weer een Oranje-zomer van te maken", zegt Van de Sanden in gesprek met NU.nl. "Vanuit Nederland kun je in een paar uurtjes naar onze wedstrijden rijden en dat is heel belangrijk."

De 26-jarige buitenspeler hoopt dat in Frankrijk bijna net zo'n sfeertje ontstaat als vorig jaar tijdens het EK in Nederland, toen Oranje verrassend de titel pakte. "Het EK heeft heel veel losgemaakt en die steun hebben we nu weer nodig. Zonder fans kunnen we het niet."

Over de tegenstanders is Van de Sanden, die in Frankrijk speelt voor Olympique Lyon, ook redelijk tevreden. De wedstrijd tegen Canada heeft voor haar een speciaal tintje, omdat ze dan tegenover verdediger Kadeisha Buchanan staat, die haar ploeggenoot is bij Lyon.

"We hebben de loting zaterdag met heel de selectie van Lyon gevolgd in de bus terug van de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain (0-6-zege, red.) en ik heb Kadeisha meteen de hand geschud. Nederland-Canada wordt een mooie wedstrijd, ik vind het een pittige loting."

'We zijn voetballend beter dan Nieuw-Zeeland'

Het duel met Canada is de laatste wedstrijd van Oranje in groep E en op papier ook de lastigste, zo erkent Van de Sanden.

"Nieuw-Zeeland is vooral fysiek sterk, maar voetballend zijn wij beter. Tegen Kameroen hebben we nog nooit gespeeld, al ken ik wel wat spelers. Ze zijn snel en ook fysiek sterk, maar opnieuw denk ik dat wij voetballend beter zijn."

Van de Sanden vindt dan ook dat Nederland de groepsfase moet overleven. Daarna wacht Oranje mogelijk regerend wereldkampioen Verenigde Staten in de achtste finales.

"Je kunt het vergelijken met het WK in 2015, toen we met Japan in de achtste finales (2-1-verlies, red.) ook op een topland stuitten. Dat is dan maar zo. Om wereldkampioen te worden moet je van iedereen kunnen winnen, dus mocht het zover komen dan moet het ook tegen Amerika gebeuren. Maar eerst maar eens de poule doorkomen."

Het WK begint op 7 juni met de openingswedstrijd tussen gastland Frankrijk en Zuid-Korea in het Parc des Princes in Parijs. De eerste wedstrijd van Oranje is op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland.