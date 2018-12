Trainer Erik ten Hag van Ajax kon zaterdag na afloop van de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle nog weinig kwijt over de blessures van de voortijdig uitgevallen André Onana en Donny van de Beek.

"We gaan morgen bekijken of zij twijfelgevallen zijn voor de wedstrijd van woensdag tegen Bayern München in de Champions League", zei hij in het MAC³PARK stadion in Zwolle voor de camera van FOX Sports.

Van de Beek en Onana moesten zich al in de eerste helft van de wedstrijd tegen PEC laten wisselen en werden vervangen door respectievelijk Zakaria Labyad en Kostas Lamprou.

Van de Beek leek bij de aanname van een lange bal met zijn rechterknie zijn linkerknie te raken en Onana greep na een redding op een schot van Zian Flemming naar zijn hamstring.

Ajax moest het tegen PEC ook al stellen zonder Kasper Dolberg, die vrijdag op de afsluitende training een knieblessure opliep.

'We begonnen moeizaam aan de wedstrijd'

Ten Hag was redelijk te spreken over wat Ajax liet zien tegen PEC, dat het de Amsterdammers met fysiek spel bij vlagen zeer lastig maakte.

"We begonnen moeizaam aan de wedstrijd. We brachten daardoor PEC in de wedstrijd. Maar na de 0-1 hebben we het goed opgepakt", vertelde hij.

Ajax kwam nog wel goed weg toen Matthijs de Ligt geel kreeg voor een overtreding op Kingsley Ehizibue, die op weg was naar het doel van Onana.

"Daar ging onnodig balverlies van Schöne aan vooraf. De Jong had even later ook zo'n momentje. Dat mag niet gebeuren. Zeker niet op die plek. Maar dat weten die jongens als geen ander", aldus Ten Hag.

Ajax verkleinde door de zege op PEC de achterstand op koploper PSV weer tot twee punten. De Eindhovenaren waren vrijdag al in eigen huis met 6-0 veel te sterk voor Excelsior.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie