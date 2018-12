Ajax heeft zaterdag geen averij opgelopen in de strijd om de titel in de Eredivisie. De Amsterdamse club won op bezoek bij PEC Zwolle met 1-4.

Halverwege leidde Ajax met 1-2 door goals van Klaas-Jan Huntelaar en Frenkie de Jong en een eigen doelpunt van Lasse Schöne. In de tweede helft scoorde Schöne ook in het goede doel, waarna Dusan Tadic vlak voor tijd de 1-4-eindstand op het scorebord zette.

Met de ruime overwinning verkleinde Ajax het gat met Eredivisie-koploper PSV weer tot twee punten. De Eindhovenaren wonnen vrijdag al thuis met 6-0 van Excelsior.

De zege in Zwolle zorgt er ook voor dat Ajax met vertrouwen kan toewerken naar de Champions League-wedstrijd woensdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Bayern München. Als de Amsterdammers de 'Rekordmeister' verslaan, eindigen ze als nummer één in groep E.

Blessures voor Onana, Van de Beek en Dolberg

Met het oog op de wedstrijd tegen Bayern is het voor Ajax wel een tegenvaller dat Donny van de Beek en André Onana geblesseerd uitvielen tegen PEC.

De 21-jarige middenvelder had last van zijn bovenbeen en ging na ruim een halfuur naar de kant. De één jaar oudere Onana liet zich vlak voor rust wisselen vanwege een hamstringkwetsuur. Zowel Onana als Van de Beek lijkt daardoor een twijfelgeval voor het duel met Bayern. Hakim Ziyech, net hersteld van een knieblessure, bleef het hele duel op de bank.

Kasper Dolberg stond in het MAC3PARK Stadion helemaal niet op het wedstrijdformulier. De Deense spits heeft knieklachten en werd vervangen door Huntelaar, die na 22 minuten de score opende. Hij tikte binnen na goed voorbereidend werk van David Neres en Tadic.

Tien minuten later verdubbelde De Jong de score. De middenvelder, die na dit seizoen lijkt te gaan vertrekken naar Paris Saint-Germain, klopte PEC-doelman Mickey van der Hart met een laag schot vanaf een meter of twintig.

De Ligt krijgt geel voor overtreding op Ehizibue

Met 0-2 op het scorebord leek er weinig aan de hand voor Ajax, maar zo makkelijk ging het niet. PEC Zwolle vocht voor wat het waard was op het eigen kunstgras. De thuisploeg schuwde de duels niet, maar toch was het Matthijs de Ligt die na vijf minuten de eerste gele kaart van de wedstrijd kreeg.

De aanvoerder van Ajax vloerde Kingsley Ehizibue, die op weg was naar het Amsterdamse doel. De spelers van PEC smeekten om rood, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis vond een gele kaart voldoende.

Met elf tegen elf vond PEC in de eerste helft één keer het net en dat was vlak voor het rustsignaal. Zian Flemming won een luchtduel van De Ligt en de voor de geblesseerde Onana in het veld gekomen Kostas Lamprou kon niet keren. Ook Schöne kon op de lijn geen redding brengen met zijn hoofd. Via de lat en de Deen ging de bal in het doel en dus was het een eigen doelpunt (1-2).

Na rust had Thomas Lam zelfs gelijk kunnen maken voor PEC, maar Ajax kreeg ook kansen. De Jong en ook Neres waren dicht bij de 1-3.

Twintig minuten voor tijd maakte Schöne wel de derde goal voor Ajax. Tadic vond met een hoekschop de voet van de ervaren middenvelder en die schoot bij de tweede paal in een keer binnen. Door een goal van Tadic werd het vlak voor tijd ook nog 1-4 voor Ajax, dat nu al negen keer op rij gewonnen heeft in de Eredivisie.

