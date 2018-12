Manchester City verloor zaterdag bij Chelsea (2-0) voor het eerst dit seizoen een Premier League-wedstrijd en raakte de koppositie kwijt aan Liverpool, maar coach Josep Guardiola had na de verloren topper op Stamford Bridge vooral loftuitingen over voor zijn ploeg.

"We waren de hele wedstrijd exceptioneel, op misschien vijf tot acht minuten na. We hebben verloren, maar over het algemeen speelden we fantastisch", zei een lovende Guardiola in Londen tegen Engelse media.

Manchester City was in de eerste helft de meest dreigende ploeg, maar zocht halverwege met een 1-0-achterstand de kleedkamer op door een doelpunt van N'Golo Kanté. David Luiz gooide het duel in de 78e minuut op slot door uit een corner van Eden Hazard binnen te koppen.

"De manier waarop wij speelden in de eerste helft was ongelooflijk", aldus Guardiola. "Chelsea kreeg in 45 minuten tijd één kans en die werd verzilverd. Dat gebeurt soms, maar van een off-day kan je onmogelijk spreken. We speelden beter dan in sommige wedstrijden die we wél wisten te winnen."

'Iedereen wil ons verslaan'

City, dat naast Chelsea dit seizoen alleen werd verslagen door Olympique Lyon in de Champions League (1-2), verloor in april dit jaar voor de laatste keer een competitiewedstrijd. Manchester United was destijds in het Etihad Stadium met 2-3 te sterk.

Guardiola benadrukt desondanks dat hij meer dan tevreden is over het spel dat de regerend kampioen al het hele seizoen op de mat legt. "Het is emotioneel voor mij om te zien hoe goed mijn spelers om de drie dagen presteren", aldus de Spanjaard over het drukke programma van zijn ploeg.

"Iedereen wil ons verslaan, maar het is belangrijk voor ons om in het restant van het seizoen constant te blijven. Dat heeft mijn ploeg tegen Chelsea laten zien, dus daar maak ik me geen zorgen over."

De kersverse koploper Liverpool won eerder op zaterdag met 0-4 bij AFC Bournemouth en heeft een punt meer dan nummer twee City. Chelsea staat derde en kijkt tegen een achterstand van liefst acht punten aan op de lijstaanvoerder.

